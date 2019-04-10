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Meme kanserinde hedefe yönelik ilaç tedavisi dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Özaslan: - "Hedefe yönelik ilaç tedavileri, meme kanserinin tedavisinde yoğun olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir" - "Meme kanseri en sık görülen kanser türü olmasına rağmen kansere bağlı ölümlerde daha arkalardadır. Bunun en önemli nedenleri arasında erken tanı olanağının, tedavi seçeneklerinin fazla olması kadar ekip çalışmasıyla elde edilen sonuçların daha iyi olması da vardır"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Özaslan, hedefe yönelik ilaç tedavilerinin, meme kanserinin tedavisinde yoğun olarak kullanıldığını ve bu sayede başarılı sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Özaslan, yaptığı yazılı açıklamada, her 8-10 kadından birisinde görülen meme kanserinin, kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.

Özaslan, "Meme kanseri erken tanı olanağı mümkün olan kanser türlerinden biridir. 40 yaşından sonra her yıl çekilecek mamografi ile meme kanseri taraması yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de KETEM'lerde meme kanseri taramasının ücretsiz olarak yapıldığını aktaran Cihangir Özaslan, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca 20 yaşından itibaren tüm kadınların kendi kendisine meme muayenesini öğrenmeleri gerekmektedir. Meme kanserinin yüzde 10-20'si kalıtsaldır. Kalıtıma neden olan genler tespit edilmiştir ve riskli hasta veya yakınlarında bu testleri yapmak mümkündür. Riskli hastalardan alınan kan örneklerinde genetik geçiş varsa tespit edilebilmektedir. Tespit edilmişse genetik danışmanlıkla gerekli önlemler alınabilmekte, böylece daha hastalık oluşmadan tedavisi yapılabilmektedir. Ayrıca meme kanseri dışında gelişebilecek kanserler için de risk edilebilmektedir."

- "Meme kanserinin tedavisinde ekip çalışması önemli"

Genetik riski olmayan bireylerde de mamografi, ultrasonografi, magentik rezonans görüntüleme gibi yöntemlerde meme kanserlerinin çok küçük boyuttayken saptanabildiğini vurgulayan Özaslan, bu görüntüleme yöntemleri eşliğinde bölgeden iğne ile veya işaretlenerek parça alınabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özaslan, meme kanserinin tedavisinde pek çok uzmanlık alanının birlikte çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefe yönelik ilaç tedavileri meme kanserinin tedavisinde yoğun olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu tedaviler hastalığın özelliğine bağlı olarak bazen ameliyat öncesi bazen de sonrasında kullanılmaktadır. Meme kanserinin tedavisinde ekip çalışması çok önemlidir. Teşhis ve tedavinin her aşamasında ekip çalışmasına ihtiyaç vardır. Alınan biyopsinin incelemesinden hastanın yaygınlığının tespitine, cerrahi, ışın ve ilaç tedavilerine kadar deneyimli ve uzman bir ekibin hastayı yönlendirmesi gereklidir. Meme kanseri en sık görülen kanser türü olmasına rağmen kansere bağlı ölümlerde daha arkalardadır. Bunun en önemli nedenleri arasında erken tanı olanağının, tedavi seçeneklerinin fazla olması kadar ekip çalışmasıyla elde edilen sonuçların daha iyi olması da vardır."

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Meme kanseri Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Cihangir Özaslan

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