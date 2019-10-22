"Meme kanserinde hedefe yönelik tedaviler çığır açtı"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, hedefe yönelik tedavilerin meme kanserinde çığır açtığını belirterek, evre 4 kemik metastazlı hastaların bir kısmının hedefe yönelik tedavilerle hastalıktan kurtulabildiğini bildirdi. Prof. Dr. Ağalar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığını ve bunun pek çok farklı şekilde görüldüğünü anlattı. Her büyük tümörün ileri evre olmayabileceğine işaret eden Ağalar, "Koltuk altına metastaz yapmış her hastalık ileri evre hastalık değildir. Hatta bazı kemik metastazı hastalarının ileri evre olarak kabul edilmemesi gerekir. Her büyük tümör ileri evre olmadığı gibi her büyük tümöre kemoterapi de gerekmeyebiliyor. Biz meme tümörünün tiplerini ve davranışlarını anladıkça tedavilerde de çok önemli değişiklikler oldu. Dolayısıyla bugün meme kanseri tanı, tedavi ve takibinde yaşanan gelişmelere dayanarak yüz güldürücü günlere artık yakınız diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağalar, meme kanserinde en önemli gelişmelerden birinin hastaların evrelemesinde değişen sınıflama sistemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Meme kanserinin pek çok tipi var. Bazıları büyük tümörler bazıları ise mide kanserine benzerlik gösteren küçük tümörlerdir. Büyük tümör görülen hastalara 'TNM' sınıflamasına göre baktığımızda tanı evre 2 olabiliyor. Ancak hastanın genetik yapısı, yaşı, verilecek tedavi, tümörün bu tedaviye uygunluğu, yapılacak cerrahinin biçimine göre hastanın değerlendirildiği prognostik skorlama sistemine göre baktığımızda sonuç değişebiliyor. Bu skorlama sistemi sonucu, başlangıçta evre 2b olan hastalık, evre 1c, 1b hatta 1a'ya kadar düşebiliyor." - "Günümüzde hedefe yönelik tedaviler ön planda" Prof. Dr. Fatih Ağalar, meme kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapinin yanında hedefe yönelik tedavilerin de ön planda olduğunu aktararak, "Hedefe yönelik tedaviler meme kanserinde çığır açtı. Örneğin, evre 4 kemik metastazlı hastaların bir kısmı hedefe yönelik tedavilerle bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Cerrahi küçüldü artık koltuk altına lüzumsuz müdahale etmiyoruz. Memedeki kitleyi çıkarıyoruz ve radyoterapi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.