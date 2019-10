"Meme kanserinde hedefe yönelik tedaviler çığır açtı"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, hedefe yönelik tedavilerin meme kanserinde çığır açtığını belirterek, evre 4 kemik metastazlı hastaların bir kısmının hedefe yönelik tedavilerle hastalıktan kurtulabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ağalar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığını ve bunun pek çok farklı şekilde görüldüğünü anlattı.

Her büyük tümörün ileri evre olmayabileceğine işaret eden Ağalar, "Koltuk altına metastaz yapmış her hastalık ileri evre hastalık değildir. Hatta bazı kemik metastazı hastalarının ileri evre olarak kabul edilmemesi gerekir. Her büyük tümör ileri evre olmadığı gibi her büyük tümöre kemoterapi de gerekmeyebiliyor. Biz meme tümörünün tiplerini ve davranışlarını anladıkça tedavilerde de çok önemli değişiklikler oldu. Dolayısıyla bugün meme kanseri tanı, tedavi ve takibinde yaşanan gelişmelere dayanarak yüz güldürücü günlere artık yakınız diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.