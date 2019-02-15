KADIN

Meme kanserinde son suçlu 'sütyen' mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kimi uzmanların iddiasına göre sütyen, memeyi sıktığı için hem kan ve lenf dolaşımını etkiliyor, hem memeden toksin atılımını engelleyerek meme kanseri riskini artırıyor. Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, sütyen kullanımının kadınlarda meme kanseri riskini artırdığına ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

Meme kanserinde son suçlu 'sütyen' mi?

Meme cildinin üzerine takılarak kullanılan bir kumaş parçasının meme kanserini artırma ihtimalinin mümkün olmadığını, sütyen kullanıp kullanmama konusundan daha çok kadınların meme kanseri risklerini öğrenmeye, meme kanserinden korunmak veya erken teşhis etmek için neler yapabileceklerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Kimi uzmanların iddiasına göre sütyen, memeyi sıktığı için hem kan ve lenf dolaşımını etkiliyor, hem memeden toksin atılımını engelleyerek meme kanseri riskini artırıyor.

8

PEKİ BU DOĞRU MU?

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar bunun mümkün olamayacağını, sütyenin meme kanseri yaptığına dair bir bilimsel verinin bulunmadığını söylüyor.

‘‘Meme, toksin salgılayan veya toksin atan bir organ değildir. Bu yüzden memeden toksin atılmasının engellenerek kansere sebep olması da mümkün değil. Zararlı maddeler, koltuk altındaki ter bezlerinden ter salgılanarak dışarı atılır, ancak hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Ayrıca, memedeki kan veya lenf dolaşımının azalmasının meme kanserini artırdığına dair de bilimsel bir veri yok.’’

6

PEKİ SÜTYEN KULLANMANIN SAĞLIĞA BİR ZARARI VAR MI?

Doç. Dr. Beyza Özçınar, sütyenin memenin daha güzel ve dik görünmesini sağlayan, bu sebeplerden dolayı kadınların kozmetik olarak tercih ettiği bir iç giyim olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: ‘‘Sütyen memenin hareketinin azalmasına sebep olur ve direkt travmaya maruz kaldığında memenin zarar görmesini azaltır, ayrıca meme ağrılarının da azalmasında etkilidir.Sütyen kullanımının sütyenin yapıldığı malzemeye veya yıkandığı temizlik malzemesine karşı oluşabilecek alerjik reaksiyonlar veya ciltteki bazı egzama tarzı döküntüler ve kaşıntılar dışında herhangi bir zararı bulunmamakta. Ancak, 24 saat sütyen kullanmanın da kabul edilmiş bir faydası yok. Kullanılan sütyenin malzemesi, büyüklüğü, sıkılığı, gün içerisinde ne kadar süre takıldığında meme kanseri riskini artırdığına dair de bilinen bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış ve sonuçlandırılmış bir çalışma yok.’’

4

SÜTYEN NE ÇOK SIKI, NE DE ÇOK GEVŞEK OLMALI

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, sütyen seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle sıralıyor: ‘‘Beden genişliğine ve meme büyüklüğüne uygun sütyenler tercih edilmeli. Ne çok sıkı, ne çok gevşek olmalı, mümkün olduğunca alerjik etkisi en az olabilecek organik maddelerden yapılmış, pamuklu (koton) kumaşlar tercih edilmeli.’’

3

'ERKEN TEŞHİS İÇİN NELER YAPABİLECEĞİNİZE ODAKLANIN'

Meme cildinin üzerine takılarak kullanılan bir kumaş parçasının meme kanserini artırma ihtimalinin mümkün olmadığının altını çizen Doç. Dr. Beyza Özçınar, sütyen kullanıp kullanmama konusundan daha çok kadınların meme kanseri risklerini öğrenmeye, meme kanserinden korunmak veya erken teşhis etmek için neler yapabileceklerine odaklanmaları gerektiğini belirtiyor ve uyarıyor: ‘‘Tüm kadınlarımıza 20 yaşından itiribaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasını, 20-39 yaş arasında 2-3 yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi olmasını ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmesini ve hekime başvurarak meme muayenesi olmasını öneriyoruz. Unutulmamalıdır ki, meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanserdir ve erken teşhis hayat kurtarır.’’

Kahve çekirdeği nasıl seçilir?


PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyorEn zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor
Partiyle veda etti! 'Hoşçakal göüslerim'Partiyle veda etti! 'Hoşçakal göüslerim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meme kanseri sütyen kullanımı meme kanseri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Partiyle veda etti! 'Hoşçakal göüslerim'

Partiyle veda etti! 'Hoşçakal göüslerim'

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

Son suçlu o mu? Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...

Son suçlu o mu? Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı yıkan olay!

Hijyenik pedin bu kullanımını daha önce hiç görmediniz

Hijyenik pedin bu kullanımını daha önce hiç görmediniz

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Karşı konulamıyor ancak uzak durmalısınız!

Karşı konulamıyor ancak uzak durmalısınız!

Hepsinin ortaya çıkmasını beklemeyin!

Hepsinin ortaya çıkmasını beklemeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Menopoz dönemi hakkında ne biliyoruz?

Menopoz dönemi hakkında ne biliyoruz?

Kadınlar çözümü saçlarında buluyor! Değişim dopamini artırıyor

Onsuz olmuyor! Haz veren her şey...

Spermler performans testinden geçiyor! Kadın bedeni zayıf spermi yumurtaya ulaşmadan atıyor

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

Göğüslere veda partisi! Genç kadın, Angelina Jolie gibi BRCA geni taşıdığı için göğüslerini aldıracak

Partiyle veda etti! 'Hoşçakal göüslerim'

Bu sinyallere kulak verin! Her kadının bilmesi gereken 5 vajinal koku

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.