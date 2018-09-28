Meme kanserinden koruyan 10 öneri! 30 yaş sonrası doğum yaparsanız...

Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, meme kanserine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

HAFTADA EN AZ 3 SAAT EGZERSİZ YAPIN

Sağlıklı yaşamın fiziksel aktiviteyle yakından ilişkisi bulunmaktadır. Günlük egzersizler sağlıklı yaşamın anahtarı olduğu gibi meme kanserinden korunmada da önemli rol oynamaktadır. Haftada en az 3 saat yapılan fiziksel egzersiz meme kanseri riskini yüzde 20’den fazla azaltmaktadır.

RADYASYONDAN KAÇININ

Ülkemizde görüntüleme tetkiklerine çok sık başvurulmaktadır. Bunların bir kısmı gereksiz yere yapılmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi ve PET yıllık kabul edilen radyasyon dozundan bir kaç kat fazla radyasyon içerir. Bu nedenle yüksek radyasyon dozu içeren görüntülemeleri gereksiz yere yaptırmamak ya da radyasyon içermeyen alternatif tetkikleri tercih etmek gerekir.

DOĞUMU 30 YAŞ SONRASINA ERTELEMEYİN

Doğum yapan ve emziren kadınlarda meme kanseri daha az görülmektedir. Ancak bu etkinin ortaya çıkması için ilk doğum yapma yaşı 30 yaş ve öncesinde olmalıdır. İlk doğumunu 35 yaş sonrasında yapan kadınlarda ise meme kanseri riski hiç doğum yapmayanlara göre artış göstermektedir.