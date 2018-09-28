KADIN

Meme kanserinden koruyan 10 öneri! 30 yaş sonrası doğum yaparsanız...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı gün geçtikçe artan meme kanserinden bilinçli kontroller ve düzenli yaşam tarzı ile korunmak mümkün olabiliyor. Tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle erken evrede tanı alan vakalarda yüzde 100’e yakın oranda tedavi başarısı sağlansa da hastalığa hiç yakalanmamak adına bazı önlemler almak gerekiyor.

Meme kanserinden koruyan 10 öneri! 30 yaş sonrası doğum yaparsanız...

Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, meme kanserine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

HAFTADA EN AZ 3 SAAT EGZERSİZ YAPIN

Sağlıklı yaşamın fiziksel aktiviteyle yakından ilişkisi bulunmaktadır. Günlük egzersizler sağlıklı yaşamın anahtarı olduğu gibi meme kanserinden korunmada da önemli rol oynamaktadır. Haftada en az 3 saat yapılan fiziksel egzersiz meme kanseri riskini yüzde 20’den fazla azaltmaktadır.

RADYASYONDAN KAÇININ

Ülkemizde görüntüleme tetkiklerine çok sık başvurulmaktadır. Bunların bir kısmı gereksiz yere yapılmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi ve PET yıllık kabul edilen radyasyon dozundan bir kaç kat fazla radyasyon içerir. Bu nedenle yüksek radyasyon dozu içeren görüntülemeleri gereksiz yere yaptırmamak ya da radyasyon içermeyen alternatif tetkikleri tercih etmek gerekir.

DOĞUMU 30 YAŞ SONRASINA ERTELEMEYİN

Doğum yapan ve emziren kadınlarda meme kanseri daha az görülmektedir. Ancak bu etkinin ortaya çıkması için ilk doğum yapma yaşı 30 yaş ve öncesinde olmalıdır. İlk doğumunu 35 yaş sonrasında yapan kadınlarda ise meme kanseri riski hiç doğum yapmayanlara göre artış göstermektedir.

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BEBEĞİNİZİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN SÜRE EMZİRİN

Emzirme meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Risk azalmasının, emzirme döneminde regl sayısının daha az olması ve emziren annelerin daha sağlıklı besinler alması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 6 ay ve daha uzun süre emziren kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinde azalma görülmektedir.

HORMON TEDAVİLERİNİ SINIRLI KULLANIN

Menopoz döneminde kullanılan hormon tedavileri, menopoza bağlı sorunları engellemek için kullanılmaktadır. Her ilacın olduğu gibi hormon tedavilerinin de bazı yan etkileri olabilmektedir. Uzun süre hormon tedavisi meme kanseri riskinde artışa neden olur. Meme kanseri risk artışı ilacı 5 yıldan uzun süre kullanan hastalarda daha belirgindir. Doğum kontrol hapları ve hormonlu spirallerle ilgili araştırmalarda kesin bir ilişki saptanmasa da bazı araştırmalarda bu yöntemlerin meme kanseri riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

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ALKOL KULLANIMINI SINIRLANDIRIN

Alkol alımının meme kanseri riskini artırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu risk alınan alkol miktarına bağlı olarak artmaktadır.

KİLONUZU KONTROL EDİN

Obezitenin meme kanseri riskini artırdığı bilinse de bu etkinin menopoz sonrası dönemde olduğu gösterilmiştir. Risk artışının nedeni, östrojen hormonunun menopoz sonrası dönemde yağ dokusundan salgılanmasıdır.

GECE AYDINLIK ORTAMDA UYUMAYIN

Uzun süre gece vardiyasında çalışan kadınlarda meme kanseri riskinde artış olduğu gözlenmiştir. Kadınların gece ışığa maruz kalması risk artışına neden olan etkenlerden biridir. Meme kanseri riski artışının karanlıkta salgılanan melatonin hormonunun ışık nedeniyle kesintiye uğraması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

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AKDENİZ TİPİ BESLENMEYLE KORUNUN

Zeytinyağı, deniz ürünleri ve mevsim sebzelerini içeren Akdeniz tipi beslenme, meme kanseri riskini azaltmaktadır. Karoten içeren havuç, balkabağı, kavun, biber gibi meyve ve sebzeleri sık tüketen kadınlarda meme kanseri daha az görülür. Yeşil çay, ceviz, brokoli meme kanserini önleyen diğer besinlerdendir.

SİGARA İLE TEMASINIZI AZALTIN

Sigara ile meme kanseri arasındaki ilişki alkol kadar belirgin değilken, sigara dumanını pasif soluyan kadınlarda meme kanseri riskinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Bazı araştırmalarda ergenlik ve sonrası dönemde sigara içen kadınlarda daha fazla meme kanseri görülmüştür.

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