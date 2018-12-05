Meme kanserini 3 kez yendi! 'Göğsümüz olmadan da güzeliz'

İngiltere'de yaşayan Gemma Cockrell, göğüslerinin çıkarılmasından sonra yeniden yapılanmaya gitmedi fotoğraflarının diğer kadınlara, görünüşleri ne olursa olsun güç vermesini istedi.

İlk olarak 2013 yılında meme kanseri teşhisi konulan Gemma, ikinci kanser teşhisini ise 2 yıl sonra tekrar almış. İlk kanser tedavisinde memesinin tamamı alınmayan sadece meme kanserinin çevresindeki sağlam doku ile birlikte aldıran Gemma, 2. kez meme kanserine yakalandığında ise göğsünü aldırmak zorunda kaldı.

Gemma 2017 yılında diğer göğsünde bir şeylerin ters gittiğini düşünerek doktora başvurdu. Hisleri onu yanılmadı. Tekrar kanser olduğunu öğrendi. 47 yaşındaki Gemma göğsünü aldırmak için yine ameliyat masasına yattı.

Uygulanan tedaviler sonrası kanseri yenen Gemma'ya doktorlar meme rekonstrüksiyonu (yeniden meme yapımı) yaptırabilceğini söyledi ama Gemma, yara izlerini sevdiğini söyleyerek bunu istemedi. Hatta Kendi gibi olan kadınlara güçlendirmek için objektiflerin karşısına geçti.

Üç çocuğu olan Gemma içinde bulunduğunu durumu ise şöyle anlatıyor: ''İlk teşhis konulduğunda korkuyordum. Kendim için değil çocuklarım için endişeleniyordum. Bana bir şey olursa nasıl başa çıkabileceklerini düşünüyordum. Ama yaşama sevincimi hiç kaybetmemeye çalıştım. Hayatıma normal bir şekilde devam etmeye karar verdim. Tedavim devam ederken çalışmaya devam ettim. 2015'te tekrar teşhis kondu ve lenf düğümlerine kadar sıçramıştı. Daha sonra mastektomi ve acil ameliyat geçirdim, bu sefer çok daha ciddi olduğunu biliyordum ve bu yüzden hayatım üzerindeki etki çok daha büyüktü.