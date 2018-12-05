KADIN

Meme kanserini 3 kez yendi! 'Göğsümüz olmadan da güzeliz'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

Meme kanserini 3 kez yenen Gemma Cockrell, meme kanseri olan diğer kadınlara göğüsleri olmadan da güzel olduklarını göstermek için objektiflerin karşısına geçti.

Meme kanserini 3 kez yendi! 'Göğsümüz olmadan da güzeliz'

İngiltere'de yaşayan Gemma Cockrell, göğüslerinin çıkarılmasından sonra yeniden yapılanmaya gitmedi fotoğraflarının diğer kadınlara, görünüşleri ne olursa olsun güç vermesini istedi.

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İlk olarak 2013 yılında meme kanseri teşhisi konulan Gemma, ikinci kanser teşhisini ise 2 yıl sonra tekrar almış. İlk kanser tedavisinde memesinin tamamı alınmayan sadece meme kanserinin çevresindeki sağlam doku ile birlikte aldıran Gemma, 2. kez meme kanserine yakalandığında ise göğsünü aldırmak zorunda kaldı.

Gemma 2017 yılında diğer göğsünde bir şeylerin ters gittiğini düşünerek doktora başvurdu. Hisleri onu yanılmadı. Tekrar kanser olduğunu öğrendi. 47 yaşındaki Gemma göğsünü aldırmak için yine ameliyat masasına yattı.

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Uygulanan tedaviler sonrası kanseri yenen Gemma'ya doktorlar meme rekonstrüksiyonu (yeniden meme yapımı) yaptırabilceğini söyledi ama Gemma, yara izlerini sevdiğini söyleyerek bunu istemedi. Hatta Kendi gibi olan kadınlara güçlendirmek için objektiflerin karşısına geçti.

Üç çocuğu olan Gemma içinde bulunduğunu durumu ise şöyle anlatıyor: ''İlk teşhis konulduğunda korkuyordum. Kendim için değil çocuklarım için endişeleniyordum. Bana bir şey olursa nasıl başa çıkabileceklerini düşünüyordum. Ama yaşama sevincimi hiç kaybetmemeye çalıştım. Hayatıma normal bir şekilde devam etmeye karar verdim. Tedavim devam ederken çalışmaya devam ettim. 2015'te tekrar teşhis kondu ve lenf düğümlerine kadar sıçramıştı. Daha sonra mastektomi ve acil ameliyat geçirdim, bu sefer çok daha ciddi olduğunu biliyordum ve bu yüzden hayatım üzerindeki etki çok daha büyüktü.

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Üçüncü teşhisten sonra kendimi inanılmaz derecede savunmasız hissettim. Ben çabaladıkça bir şeyler hep ters gidiyor gibiydi. Şimdi iki göğsüm de yok. Tekrar onarım yaptırabilirdim ama istemedim. Ben aynı kişiyim göğüslerim olsa da olmasa da. En güzel şey hayatta olmam.''

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Gemma şimdilerde el yapımı doğal bakım kürleri satan bir şirket kurdu. Kanser bakım paketleri sunuyor ve karların yarısını hayır kurumuna bağışlıyor. Gemma, ''benim gibi hastalık öyküsü olan kadınlara sesimi duyurmak istiyorum. Sağlığınız ve vücudunuz hakkında kendi kararlarınızı verin. Hayatınızı bu şekilde de devam ettirebilirsiniz. En önemli şey nefes alıyor oluşunuz'' diye konuşuyor.


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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri Gemma Cockrell

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