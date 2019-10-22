Meme kanserinin kadında üremeye etkisi! Yumurtalıkta kalıcı hasara yol açabiliyor

Meme kanseri ile ilgili bilgiler veren Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir, bebek sahibi olmak isteyen kanserli hastalar için önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Berfu Demir, ''Genetik geçişli yani ailevi yatkınlığa bağlı gelişen meme kanseri tipi meme kanserleri içinde yüzde 5-10'nu oluşturur. Bu tip meme kanserinde anormal genetik yapı (meme kanserine yatkınlık oluşturan) ebeveynlerden çocuğa geçer. Genetik geçişli meme kanserleri daha erken yaşta (40 yaş altında) görülen meme kanserleridir'' dedi.

Meme kanseri için risk faktörlerini açıklayan Prof. Dr. Demir, ''Meme kanseri için risk faktörleri içinde üreme döneminin uzunluğu (12 yaşından önce regl kanamalarının başlaması ve 55 yaşından sonra menopoza girmek), sağlıksız vücut yapısı ve beslenme alışkanlıkları (kilolu olmak, sigara ve alkol alışkanlığı, düzenli egzersiz yapılmaması, işlenmiş gıdalar ağırlıklı, taze sebze ve meyveden fakir beslenme alışkanlığı) bulunmaktadır'' diye konuştu.

30 YAŞINDAN ÖNCE DOĞUM YAPAN VE 1 YILDAN UZUN SÜRE EMZİREN ANNELERDE MEME KANSERİ RİSKİ DAHA AZ