Meme küçültme ameliyatı kimlere yapılır? Meme küçültme ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Meme küçültme ameliyatı büyük göğüslere sahip kişilerin yaşadıkları sorunlardan kurtulmak için başvurduğu bir yöntemdir. Meme küçültme ameliyatı olmak isteyen kişiler ya çok aşırı kilo almış ya da doğum sonrası verilemeyen kilolara bağlı sorunlar yaşamaktadır.

Meme küçültme ameliyatlarında estetik cerrahi her zaman için daha yeni tekniklerle yapılmaktadır. İlk başta çok büyük izlerle yapılan bu ameliyatlar, günümüzde çok daha küçük izlerle yapılabilir.

Göğsün büyüklüğü, ölçüsü, kişinin beklentisi, daha sonra süt verip vermeyeceği bu ameliyatlardaki en önemli kriterlerdir.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı ise, sıklıkla değişen tekniklerle yapılabilmektedir.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYAT NASIL YAPILIR?

Meme küçültme ameliyatı için başvuran hastadan öncelikle meme ultrasonu istenir. Meme ultrasonu sonrasında kist ya da kitle tespit edilirse, tedavisi için yönlendirmekteyiz.

Eğer herhangi bir patoloji çıkmazsa, hastalar planlanan gün hastaneye gelir. O gün kan tahlilleri yapılır, anestezi doktoru kendisini muayene eder. Ameliyata engel bir durum yoksa hasta ameliyata alınır.

Meme küçültme ameliyatları ortalama 2 - 4 saat arası süren ameliyatlardır. Erkeklerde yapılan ameliyatlar ise ortalama bir kaç saat süren ameliyatlardır.

Ameliyat bittikten sonra hasta odasına alınır. Genellikle kadınlarda yapılan ameliyatlarda hasta bir gece hastanede yatırılır.

Ameliyat erkeklerde liposuction veya lazer lipoliz şeklindeyse, sabah yapılır sonrasında hasta akşam vaktinde hastaneden çıkabilir.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI TEKNİKLERİ NELERDİR?

Kadınlardaki meme küçültme ameliyatlarında birçok teknik belirlenmiştir. İzlerine göre adlandırılan teknikler; anahtar deliği şeklinde izi olan teknik, J tekniği, ters T tekniği, kısa T tekniği veya sadece meme ucundan yapılan teknikler vardır. Hastalara da bu şekilde anlatılmaktadır.

Karar verme kriterleri arasında hastanın yaşı, memesinin büyüklüğü, süt verip vermeme isteği, doğum yapıp yapmaması, göğsünde kist olup olmaması bulunmaktadır.

En çok sorulan sorulardan bir tanesi de göğsümde iz kalacak mı sorusudur. Meme küçültme ameliyatları sonrasında belirli miktarda iz kalır. Tamamen izsiz yapmak mümkün değildir. Ama daha sonrasında kalan izi azaltmaya yönelik tedaviler uygulayabiliriz.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Meme küçültme ameliyatlarından sonra hastaların özellikle dikkat etmeleri gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan bir kaçı, bir ay spor yapılmamasıdır. İlk bir hafta ağır kaldırmak, araç kullanmak yasaklanır. Bir ay boyunca yüzme, solaryum, güneşlenme tarzında faaliyetler yasaklanır. Çünkü güneş yaranın iyileşmesini negatif etkileyen bir faktördür.

Dikişler tamamen iyileştikten sonra spora izin verilir. Bunun dışında hastaları çok fazla kısıtlayacak bir alan bulunmamaktadır.

Kadınlar bir ay boyunca bizim verdiğimiz sporcu sutyenini kullanmaktadır. Ameliyatlardan 3-4 gün sonra işe gidilebilir.



