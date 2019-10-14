Meme küçültme ameliyatları ile elde edilen “Net 8 Kazanım”

1) Omuz boyun ve sırt ağrılarına neden olan ağırlıklardan fiziksel olarak kurtulma ile giden rahatlama ameliyat sonrası ilk fark edilen değişikliktir. Ergenlikte görülen dev memeler (gigantomastia) dahil doğumsal veya yapısal tüm meme büyüklükleri özellikle omuz başları, sırt ve boyun olmak üzere üst bedende zamanla taşıması zor birer yük haline dönüşebilirler. AMELİYAT SONRASI İLK KAZANIM Sütyen takmak durumunda kalanlar bilirler, bu ağırlıklar (2,3,4 kg ?) omuz başlarında derin yarık ve izlere neden olur. Ameliyat sonrası ilk kazanım bu ağır yüklerden omuzları kurtarmak olur. 2) Meme katlantı yerlerindeki nem ve renk değişiklikleri küçültme ameliyatları sonrasında azalarak kaybolur. Hijyen açısından sağlanan bu konfor omuzlardaki hafiflemeye eklenir. 3) Küçülen memeler daha enerjik ve hareketli bir yaşam tarzına geçişi kolaylaştıracaktır. Daha sportif günlük yaşam tercihleri ise beraberinde daha güçlü, fit ve formda bir bedene ulaşmayı kolaylaştırır. Düzenli kontrollü ve sürekli egzersizin sağlık kalitesini arttırarak yaşam süresine olan katkıları yadsınamaz.

POSTÜR VE DURUŞ BOZUKLUKLARI AMELİYAT SONRASI DÜZELİR 4) Büyük ve ağır memeleri taşımakta zorlanan omurga bu yükleri taşımaya uyum sağlamak için normal ve sağlıklı duruş pozisyonunu dengeyi sağlamak için bozar. Postür ve duruş bozuklukları bu ameliyatlardan sonra düzelir. Özellikle öne doğru kambur ve boyun gömülü duruş bozukluğu büyük memelere sahip kişiler için kaçınılmazdır. Ağırlık baskısından kurtulan boyun ve sırt omurlarındaki rahatlama direkt olarak omurga duruşunu ve yürüyüş paternini olumlu yönde değiştirecektir. 5) Kısa sürede değişen gardrop ve alt beden için küçük üst beden için büyük beden kıyafet/iç çamaşır giyme zorunluluğunun ortadan kalkması bu ameliyatlardan sonra gözlenen en dikkat çekici kazanımlardan biridir. Dökümlü, şekilsiz bir iki beden büyük alınan giysilere meme küçültme estetiğinden sonra veda edebilirsiniz. YAKALANAN TÜMÖRAL DOKULAR HAYAT KURTARICI OLABİLİR 6) Memeler küçültülürken çıkarılan doku oranında tümör oluşma riskinden kurtulursunuz. Özellikle ameliyat öncesinde tanı amaçlı çekilen USG ve/veya mamografilerde saptanan kist, ademom veya benzeri tümöral kitleler ameliyatta çıkarılır ve patolojiye gönderilerek değerlendirilir. Meme küçültme ameliyatları sonrasında çıkarılan sağlıklı dokular içinde yakalanan tümöral dokular hayat kurtarıcı olabilir.

7) Kazanılan özgüven ile sağlanan yükselmiş özsaygı ile beraber giden etkin sosyalleşme isteği, başarılı geçen her meme küçültme ameliyatı sonrası standart bir sonuç olarak kolaylıkla hastalarımızda fark edilmekte. AMELİYATIN ARDINDAN SAĞLANMASI GEREKEN ESTETİK KRİTERLERİ 8) Gelelim sadede. Her meme küçültme operasyonu aynı zamanda bir estetik beden şekillendirme işlemidir. Gerek memelerin büyüklüğü, her iki memenin birbirleriyle olan simetri ilişkisi, gerek meme boyutunun meme başı (nipple) ve çevresindeki areola adı verilen kahverenkli daire ile olan boyutsal ilişkisi ve memelerin beden çapı ve omuz başları ile olan oransal uyumu bu ameliyatlardan sonra sağlanması gereken önemli estetik kriterlerdir. AMELİYAT SONRASI OLASI İZ VE EMZİRME SORUNU Başarılı meme ameliyatları çok yönlü bir biyopsikososyal iyileşmeyi sürdürülebilir kılar. Bebek ve emzirme beklentisi içinde olan kadınlar için koruyucu teknikler, hasta ve cerrahın tercihine göre az iz (sadece düşey/vertikal hatta 4-5 cm.) bırakan teknikler tercih edilebilir.