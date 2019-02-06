Meme küçültme estetiği ile daha sağlıklı bir hayat

Ayrıca vücudun ağırlık merkezinin öne doğru kaymasına ve kamburluğa da yol açar. Büyük memeler hareketlerin kısıtlanmasına neden olabileceği gibi giyim ve görünüm ile ilgili kısıtlılıklara da yol açar.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, meme küçültme estetiği hakkında tüm püf noktaları bizler için paylaştı.

Büyük meme dokusu genetik yapı ile ilişkili olabileceği gibi, fazla kiloya, doğum ve emzirme sonrası memede meydana gelen değişikliklere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Memenin büyük olması aynı zamanda sarkmaya da yol açar. Bu da sırta binen yükün artmasına neden olur. Memeye uygulanan küçültme işlemi büyüklükten kaynaklı rahatsızlıkları ortadan kaldırdığı gibi varsa simetri sorunlarını da ortadan kaldırabilir .

AMELİYAT NASIL YAPILIR?

Meme küçültme ameliyatı yapılmadan önce mamografi ya da meme ultrasonu tetkikleri yaptırılması gerekir. Ameliyat genel anestezi altına yapılır. Uygulanacak olan operasyon tekniği meme dokusunun şekline ve büyüklüğüne, meme derisinin durumuna, vücut ölçülerine, emzirme ihtimaline göre değişiklik gösterir.