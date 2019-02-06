Meme küçültme estetiği ile daha sağlıklı bir hayat

Ayrıca vücudun ağırlık merkezinin öne doğru kaymasına ve kamburluğa da yol açar. Büyük memeler hareketlerin kısıtlanmasına neden olabileceği gibi giyim ve görünüm ile ilgili kısıtlılıklara da yol açar.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, meme küçültme estetiği hakkında tüm püf noktaları bizler için paylaştı.
Büyük meme dokusu genetik yapı ile ilişkili olabileceği gibi, fazla kiloya, doğum ve emzirme sonrası memede meydana gelen değişikliklere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
Memenin büyük olması aynı zamanda sarkmaya da yol açar. Bu da sırta binen yükün artmasına neden olur. Memeye uygulanan küçültme işlemi büyüklükten kaynaklı rahatsızlıkları ortadan kaldırdığı gibi varsa simetri sorunlarını da ortadan kaldırabilir .
AMELİYAT NASIL YAPILIR?
Meme küçültme ameliyatı yapılmadan önce mamografi ya da meme ultrasonu tetkikleri yaptırılması gerekir. Ameliyat genel anestezi altına yapılır. Uygulanacak olan operasyon tekniği meme dokusunun şekline ve büyüklüğüne, meme derisinin durumuna, vücut ölçülerine, emzirme ihtimaline göre değişiklik gösterir.
Uygulanacak olan meme küçültme ameliyatı tekniklerinde genellikle meme başı duyusu ve süt kanallarının korunmasına özen gösterilir. Ameliyat yaklaşık olarak iki ya da üç saat kadar sürmektedir.Memenin ne düzeyde küçültüleceğine yani yeni oluşturulacak memenin boyutuna kişinin boy, kilo, omuz ve kalça genişliği gibi beden yapısı ölçülerine göre karar verilir.
AMELİYAT SONRASI
Ameliyatın bitiminde özel sporcu sütyeni giydirilir. Hastalar genellikle meme küçültme ameliyatından bir gün sonra taburcu olabilirler. Kesi altlarına özel su geçirmez bantlar uygulandığı için hastalar ertesi gün duş alabilirler. Ertesi gün duş alabilirler.
Ameliyattan iki-üç gün sonra günlük aktivitelerinin büyük bölümünü yapabilirler. Bir hafta sonra çalışma hayatına dönebilirler. Bu tür meme estetiği ameliyatlarında genellikle kendi eriyen dikiş materyalleri kullanılır ve dikiş almaya gerek kalmaz.
Ameliyat sonrası giydirilen sporcu sütyeni ayrıca ağrıların hafiflemesini sağlarken aynı zamanda memenin şekillenmesine de yardımcı olur, bu nedenle iki ay süreyle giyilmesi önerilir. Ameliyattan sonra bir süre meme başı ve meme derisinde his kaybı olması son derece normaldir ve bu durum zaman içerisinde ortadan kalkar.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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