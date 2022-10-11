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Memory Management hatası neden olur? Memory Management hatası çözüm yöntemleri nelerdir?

11.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar günümüzde olmazsa olmaz teknolojik cihazlar arasında yer alır. Hemen her işlemin yapılabildiği bilgisayarlarda zaman zaman hatalar görülebilir. Bu hatalar bilgisayar üzerinde farklı parçalardan ve farklı nedenlerden dolayı oluşabilir. Bilgisayarda en sık rastlanan hatalardan biri de memory management hatasıdır. Mavi ekran hatası olarak da bilinen bu hata, bilgisayarların RAM kısmındaki sorunlardan dolayı meydana gelir. Memory management hatası nedir, neden olur ve nasıl çözülür?

Memory Management hatası neden olur? Memory Management hatası çözüm yöntemleri nelerdir?

Memory management hatasının Türkçe anlamı hafıza yönetimidir. Adından da anlaşılabileceği gibi bu hata bilgisayarın bellek alanında meydana gelen bir arızayı bildirir. Memory management hatasına sebep olan birden fazla etken vardır. Bu hatanın sebebi anlaşılarak çözüme gidilebilir. Bu hata alındığında bilgisayarda mavi bir ekran belirdiği için mavi ekran hatası olarak da adlandırılır. Memory management hatasının birden fazla çözüm yolu vardır.

Memory Management Hatası Neden Olur?

Bilgisayarlarda memory management mavi ekran hatası alınmasının birden fazla sebebi olabilir. Mavi ekran olarak da bilinen memory management hatası bilgisayara yükleme yapıldığı sırada karşılaşılan hatalardan biridir. Bellek yani RAM arızalı ise bu sorun yaşanabilir.

Memory Management hatası windows 11 sürümünde karşılaşılabilen hata türlerinden biridir. Bilgisayarda birden fazla RAM varsa RAM uyumsuzluğu sebebiyle bilgisayar mavi ekran verebilir. Hata sürücü ve donanımlardan kaynaklı olabilir. Birden fazla nedenden dolayı bu hata alınabilir.

Memory Management Hatası Çözümü Nedir?

Memory management hatasının birden fazla çözümü vardır. Öncelikle hatanın hangi sorundan kaynaklandığı tespit edilmelidir. Ardından çözüm yolları denenerek hata ortadan kaldırılabilir. Çözüm yolları şu şekildedir;

  • Hata çözülürken ilk olarak SFC tarayıcısı çalıştırılmalıdır. Bu işlem için başlat menüsüne sağ tıklanarak komut istemi yöneticisine gidilir.
  • Karşılaşılan siyah ekrana sfc/scannow komutu yazılarak enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlem tamamlanana kadar beklenmesi gerekmektedir. İşlem zaman alabilir.
  • Bir diğer yol da Windows bellek tanı aracını çalıştırarak hatayı tespit etmektir.
  • Arama çubuğundan arama yapılarak gerekli bölüme geçilebilir. Ardından bilgisayarı yeniden başlat seçeneğine tıklanması gerekir. Yeniden başlatma yapılırken sorun denetlemesi yapılır. Araç RAM belleğinde bir sorun olup olmadığı bu şekilde kontrol edilebilir.

Memory management hatasının çözümünde izlenen yollar oldukça fazladır. Bu işlemlerde amaç, sorunun kaynağını ve hatanın büyüklüğünü anlamaktır. Bellek hatalarında yanlış işlemler diske zarar vereceğinden dikkatli yapılmalıdır. Genellikle sistem taramasının ardından sorun çözülecektir. Windows işletim sistemini güncel tutmak ve gerekli sistem taramalarını yapmak hataları en aza indirgeyecektir.

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windows
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