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Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul: - "Kamu iş vereni nasıl bir tespit tutanağı tutmuşsa biz de uzlaşılan ve uzlaşılmayan konularla ilgili içeride yapılan görüşmeler konusunda kendi tutanağımızı tuttuk. Kamu Hakem Kurulunun bunları geçmişte olduğu gibi kabul etmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvuruya ilişkin, "Kamu iş vereni nasıl bir tespit tutanağı tutmuşsa biz de uzlaşılan ve uzlaşılmayan konularla ilgili içeride yapılan görüşmeler konusunda kendi tutanağımızı tuttuk. Kamu Hakem Kurulunun bunları geçmişte olduğu gibi kabul etmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu.

Başvurusu sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Tonbul, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirterek, Hakem Kuruluna itiraz dilekçelerini 11 hizmet kolu ve Memur-Sen adına sunduklarını söyledi.

Tonbul, memurlarla ilk toplu sözleşmenin 2012'de yapıldığını hatırlatarak, kamu hakem kurulunun da bugüne kadar 3 kez toplandığını belirtti. Gelinen noktada, toplu sözleşme süresinin kısaldığını ve bayram tatilinin araya girdiğini ifade eden Tonbul, "Müzakerelerin zamanında ve yeteri kadar yapılamaması ve çeşitli nedenlerle uzamış, stresli bir dönem geçirmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

- "Toplu sözleşmenin her birisi birbirinden bağımsızdır"

Toplu sözleşme sürecinde yapılan çalışmaların gelinen aşamada yok hükmünde sayıldığını ileri süren Tonbul, şunları kaydetti:

"Bizce 12 hukuksuzluk yapıldı. Toplu sözleşmenin her birisi birbirinden bağımsızdır. Her hizmet kolu ise kendisi ayrı ayrı toplu sözleşme imzalar ve bunlar birbirinden bağımsızdır. Geneli ilgilendiren konularda tüm memurlar ister sendikalı ister sendikasız olsun her memur bundan faydalanır. Hizmet kolunda ise hizmet koluna ait kurumlarda çalışan personel bundan faydalanır.

Toplantılara tek tek çağrılmamız gerekirken, Memur-Sen Konfederasyon Başkanı çağrılarak, imza attırılmaya çalışılmıştır. Konfederasyon Başkanımızın imza atmaması üzerine de tamamına tespit tutanağı gönderilmiştir. Bazı sendikalarımız yapmış oldukları görüşmelerde imza atacak duruma gelmişlerdir. Uyuşmazlık tutanağı tutulsaydı o anda bazı sendikalarımızda toplu sözleşme metinlerini imzalayacaktı. Gelinen noktada, 20 günlük emeğin tamamı heba olan bir durum var. Kamu iş vereni nasıl bir tespit tutanağı tutmuşsa biz de uzlaşılan ve uzlaşılmayan konularla ilgili içeride yapılan görüşmeler konusunda kendi tutanağımızı tuttuk. Kamu Hakem Kurulunun bunları geçmişte olduğu gibi kabul etmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Kimseyi tehdit etmediklerinin altını çizen Tonbul, her şeyin bir sosyal maliyetinin var olacağının gözden kaçırılmaması, 5 milyon kişinin aileleri ile birlikte 20 milyon kişinin 2 yıllık emeğinin karşılığının yok sayılmaması gerektiğini belirtti.

Tonbul, Kamu Hakem Kurulundaki üyelerin, sağ duyulu davranacaklarına inandıklarını dile getirerek, bu konuda olumlu bir sonuç almayı beklediklerini söyledi.

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Hakem Heyeti Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sözleşme

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