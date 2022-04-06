Memur ve emekli temmuz maaş farkı yüzde kaç? Memur ve emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacağı gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ve emeklilerinin zam oranı 6 ayda oluşan enflasyona göre şekil almaktadır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, ilk 3 ayda oluşan enflasyon oranı ile emeklinin yüzde 22.81 zam alması netlik kazandı. Yapılan tahminler doğrultusunda gelecek 3 aylık dönemde enflasyonda TÜFE yüzde 6 olursa 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacağı yönünde. 2022 Temmuz memur ve emekli zam oranlarına dair merak ettiğiniz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü.

Nisan, Mayıs, Haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri de Ocak ayında 2.5 puanlık bir ek zamla birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, Temmuz ayında tekrar yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuz'da yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarının da farkı ödenecek.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ AYI MAAŞ FARKI YÜZDE KAÇ?

2022 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli memur Temmuz maaş farkı da ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

