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  4. Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

13.09.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl sona eren Menajerimi Ara dizisindeki Dicle rolüyle dikkat çeken Ahsen Eroğlu, bu proje ile oyunculuk kariyerinde yükseldi. Bu yaz tatil pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Eroğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Yaklaşık 7 yıldır oyunculuk alanında aktif olan Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisindeki başrolü ile iyi bir çıkış yakaladı. Ekran önü projelerine devam eden Eroğlu, tatilden paylaştığı keyifli karesi ile dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUYLA ŞOV YAPTI

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, bikinili karesini paylaştı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Belden bağlamalı bikinisiyle beğenilen Eroğlu, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

27 yaşındaki Ahsen Eroğlu eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda aldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

İlk olarak 2015'te Modern Habil Kabil dizisinde rol aldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

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