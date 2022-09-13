Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozuyla adeta şov yaptı! Bronz teniyle dikkat çekti...

Yaklaşık 7 yıldır oyunculuk alanında aktif olan Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisindeki başrolü ile iyi bir çıkış yakaladı. Ekran önü projelerine devam eden Eroğlu, tatilden paylaştığı keyifli karesi ile dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUYLA ŞOV YAPTI

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, bikinili karesini paylaştı.

Belden bağlamalı bikinisiyle beğenilen Eroğlu, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

27 yaşındaki Ahsen Eroğlu eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda aldı.

İlk olarak 2015'te Modern Habil Kabil dizisinde rol aldı.





