Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'ndan bikinili poz! Beğeni butonu çöktü

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki Dicle karakteri ile hafızalarımıza kazınan Ahsen Eroğlu sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ahsen Eroğlu bu defa bikinili pozu ile takipçileri büyüledi.

Ahsen Eroğlu bir dergi çekimi için kameralar karşısına geçti ve kot şort kot ceket takımının altına giydiği bikinisiyle cesur pozlar verdi. Eroğlu'nun iddialı pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri; 'Bu güzellik değil facia', 'Ben senin hayranınım', 'Rüya givi görünüyorsun' 'Çok güzel' gibi yorumlarda bulundular.

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi ve oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başladı ve bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırdı.

Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

Ahsen Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.

Ahsen Eroğlu, son olarak Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği Dicle karakteri ile milyonların beğenisini kazandı.



