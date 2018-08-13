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Menopoz belirtileri nelerdir? İşte tüm bilinmeyenleriyle menopoz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 13.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

Yaş ortalaması 50 olarak bilinse de, menopoz bazı kadınlarda erken, bazı kadınlarda ise geç başlamaktadır. Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Karadağ, tüm bilinmeyenleriyle menopozu anlattı. İşte menopoz belirtileri ve tüm merak edilenler...

Menopoz belirtileri nelerdir? İşte tüm bilinmeyenleriyle menopoz

TÜM BİLİNMEYENLERİYLE MENOPOZ

Menopoz, bazı kadınlarda daha erken, bazılarında ise geç başlamaktadır. Yaş ortalaması 50 olarak bilinse de, kişilerde sigara kullanımı ve yumurtalıklarda görülen bozukluklara göre görülmesi 45-55 yaşları arasında değişmektedir.

Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Karadağ, menopoz ile ilgili merak edilenleri anlattı.

MENOPOZA GİRDİM HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEĞİM?

Menopoz döneminin belirli aşamaları vardır. Bunlar uzun süreli yerine oturabilir. Bunlardan ilki;

Perimenoz: Bu dönem menopoza girme aşamasında 2 veya 3 yıl önce başlar. Bu dönemde belirli şikâyetler arasında yumurtalık yoğunluğunun azalımı, ateş basmaları olarak görülebilir. Kişiler bu dönemde çocuk sahibi olabiliyor. Fakat düşünülmemesi daha çok öneriliyor.

Menopoz: Bir önceki aşamadan bu yana 1 yıl geçtiğinde, menopoz aşamasına girilmiş olur. Yani bu dönemde adet döngüsü, kanama ve yumurtalıklar durmuş olur. Artık bu dönemde hamile kalma durumu ortadan kalkar.

Erken Menopoz: Bazı kadınlar, diğer kadınlara oranla daha erken menopoz dönemine girebilir. Genetik ve geçirilmiş bazı hastalıklar buna sebep olabilir.

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menopoz dönemi öncesinde ve menopoz döneminde sık sık belirli şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Gece terlemeleri ile başlayan uyku bozuklukları
  • Menopoz döneminden önce başlayan adet bozuklukları
  • Çarpıntı
  • Baş ağrısı
  • Psikolojik değişiklikler

MENOPOZ İLE BİRLİKTE CİNSEL HAYATIM BİTER Mİ?

Menopoz nedeniyle vajinada kuruluk meydana gelebilir. Vajinadaki elastiklik daha aza inebilir. Tedavi edildiğinde ve hastalara uygun ilaç kullanımı yapıldığında bu sorun ortadan kalkar. Hastalar, doğru tedavi ve düzenli takipler ile cinsel hayatlarına aynı şekilde devam edebilir.

MENOPOZ DÖNEMİNDE NELER YAPMALIYIM?

Bu dönemde uygulanması gereken en önemli şeylerden biri; egzersizdir. Düzenli egzersiz, kişiyi rahatlatacaktır. Sporu hayatınızda sürekli hale getirin. Haftada en az 3 kez, spor yapmaya özen gösterin. Sigara kullanmayın. Bol bol vitamin ağırlıklı beslenin. Kemik sağlığı için düzenli olarak, kemik mineral yapısını destekleyici multivitaminler kullanın. Bu döneminizde uzman bir hekime görünmeyi unutmayın.

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Menopoz Belirtileri menopoz

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