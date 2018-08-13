Menopoz belirtileri nelerdir? İşte tüm bilinmeyenleriyle menopoz

TÜM BİLİNMEYENLERİYLE MENOPOZ

Menopoz, bazı kadınlarda daha erken, bazılarında ise geç başlamaktadır. Yaş ortalaması 50 olarak bilinse de, kişilerde sigara kullanımı ve yumurtalıklarda görülen bozukluklara göre görülmesi 45-55 yaşları arasında değişmektedir.

Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Karadağ, menopoz ile ilgili merak edilenleri anlattı.

MENOPOZA GİRDİM HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEĞİM?

Menopoz döneminin belirli aşamaları vardır. Bunlar uzun süreli yerine oturabilir. Bunlardan ilki;

Perimenoz: Bu dönem menopoza girme aşamasında 2 veya 3 yıl önce başlar. Bu dönemde belirli şikâyetler arasında yumurtalık yoğunluğunun azalımı, ateş basmaları olarak görülebilir. Kişiler bu dönemde çocuk sahibi olabiliyor. Fakat düşünülmemesi daha çok öneriliyor.

Menopoz: Bir önceki aşamadan bu yana 1 yıl geçtiğinde, menopoz aşamasına girilmiş olur. Yani bu dönemde adet döngüsü, kanama ve yumurtalıklar durmuş olur. Artık bu dönemde hamile kalma durumu ortadan kalkar.