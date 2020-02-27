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Menopoz döneminde de kilo verilebilir

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ergenlikle beraber her ay adet döngüsü nedeniyle değişen hormonal durum, evlilik ve sonrasında yaşanan gebelikler, doğumlar, lohusalıklar ve 45 yaş sonrası menopozla gelen hormonal değişikliler kilo alma açısından kadın vücudunu daha elverişli hale getirir.

Menopoz döneminde de kilo verilebilir

30’lu yaşlardan sonra her 10 yılda bir metabolizma hızı %2-4 oranında yavaşlarken, menopozdan sonra bu oran %5-10’ a kadar çıkar. Tabi ki bu metabolik yavaşlama bireyin kas dokusuna ve menopoza girdiği yaşa göre değişiklik gösterir. Normalde kadınlarda armut tipi obezite sıklıkla görülürken menopozdan sonra elma tipi şişmanlıklar görülür ve karın bölgesi yağlanmasında artışlar meydana gelir. Göbek çevresinde ki bu yağlanma kan yağlarını artırır, karaciğeri yağlandırır, insülin direnci ve şeker hastalığına doğru zemin hazırlar. Bütün bu değişikliklerle beraber menopoz döneminde östrojen hormonunun vücuttaki koruyucu etkisi kalkar. Bu dönemde kilo artışları sadece bel çevresinde yağlanmayı artırmakla kalmaz, kalp-damar hastalıkları riskini de artırır.

BESLENMEDE DİKKAT EDİLECEK 3 NOKTA

1.TUZ: Menopoz ve sonrasında östrojen hormonu seviyesinin azalmasıyla birlikte kemik koruyucu etkisi de ortadan kalkar ve kadınlarda kemik erimesi başlar. Kemik yıkımını hızlandıran en önemli parametrelerden bir tanesi de fazla tuz tüketmektir. Tuz vücutta atılırken kemiklerden kalsiyum çeker ve kemik erimesi hızlanır.
Özellikle zeytin, salamura asma yaprağı, soya sosu, maden suyu, tuzlu peynirler, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünlerden uzak durun.

2.PROTEİN: Proteinlerden fakir beslenmekte zararlıdır aşırı miktarda protein tüketmek de. Özellikle son yıllarda hızlı kilo verme adına yapılan ATKİNS, DUKAN gibi protein içeriği yüksek diyetler, bu dönemde yapmak son derece yanlıştır! Yüksek protein demek beraberinde fazla miktarda doymuş yağ tüketmek demektir ve bu durumda kalp damar hastalıkları, tansiyon yüksekliği, meme kanseri riski artar. Aynı zamanda fazla protein tüketimi idrarla kalsiyum atılmasına sebep olarak kemik erimesini hızlandırır. Kırmızı et, tavuk, balık, sakatat ve yumurtayı kontrollü tüketmekte fayda var.

3.KALSİYUM: Osteoporozla savaşmanın ilk şartı yeterli ve dengeli bir şekilde kalsiyum tüketmektir. Süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir , pekmez kalsiyum açısından zengindir.

MENOPOZDA TÜKETİLMESİ GEREKEN 5 BESİN

Bu dönemde vücutta kısmen de olsa östrojen benzeri etki gösteren besinler tüketilmelidir. Kişi de tanısı konmuş meme kanseri ya da rahim kanseri öyküsü yoksa bu yiyecekleri düzenli tüketmek menopoz semptomlarını hafifletir, kemikleri korur.

  • Keten tohumu
  • Kuru baklagiller, buğday-yulaf kepeği
  • Yoğurt, süt, ayran
  • Balık
  • Ceviz, badem, fındık


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menopoz dönemi beslenme, menopoz döneminde kilo,

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