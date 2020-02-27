Menopoz döneminde de kilo verilebilir

30’lu yaşlardan sonra her 10 yılda bir metabolizma hızı %2-4 oranında yavaşlarken, menopozdan sonra bu oran %5-10’ a kadar çıkar. Tabi ki bu metabolik yavaşlama bireyin kas dokusuna ve menopoza girdiği yaşa göre değişiklik gösterir. Normalde kadınlarda armut tipi obezite sıklıkla görülürken menopozdan sonra elma tipi şişmanlıklar görülür ve karın bölgesi yağlanmasında artışlar meydana gelir. Göbek çevresinde ki bu yağlanma kan yağlarını artırır, karaciğeri yağlandırır, insülin direnci ve şeker hastalığına doğru zemin hazırlar. Bütün bu değişikliklerle beraber menopoz döneminde östrojen hormonunun vücuttaki koruyucu etkisi kalkar. Bu dönemde kilo artışları sadece bel çevresinde yağlanmayı artırmakla kalmaz, kalp-damar hastalıkları riskini de artırır.

BESLENMEDE DİKKAT EDİLECEK 3 NOKTA

1.TUZ: Menopoz ve sonrasında östrojen hormonu seviyesinin azalmasıyla birlikte kemik koruyucu etkisi de ortadan kalkar ve kadınlarda kemik erimesi başlar. Kemik yıkımını hızlandıran en önemli parametrelerden bir tanesi de fazla tuz tüketmektir. Tuz vücutta atılırken kemiklerden kalsiyum çeker ve kemik erimesi hızlanır.

Özellikle zeytin, salamura asma yaprağı, soya sosu, maden suyu, tuzlu peynirler, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünlerden uzak durun.