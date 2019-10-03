Menopoz dönemindeki kistlere dikkat

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, kadınlarda 5 çeşit yumurtalık kisti olduğuna dikkati çekerek düzenli kontrollerin önemine değindi. Kavasoğlu, yaptığı açıklamada, yumurtalıkların içinde veya yüzeyinde zaman zaman kist yapılarının oluştuğunu belirtti.

Kistlerin bazen içi sıvı dolu bazen sert yapıda cep veya keseler olduğunu ifade eden Dr. Kavasoğlu, "Bunların çoğu bir rahatsızlık vermez, zararsızdır ve tedavisiz birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak menopoz dönemindeki kistler kötü huylu olmaya eğilimlidir. Yumurtalık kistleri yırtıldığında ciddi ağrı ve bazen de iç kanamaya sebep olabilir. Bazen de kistler kendi etrafında dönebilir. Bu durumlarda da ciddi ağrı, bulantı, kusma olabilir" dedi.

ŞİDDETLİ AĞRIYA ACİL MÜDAHALE

Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, hormonal problemlerin, gebeliğin, ciddi pelvik enfeksiyonların ve rahmin adet döneminde dökülen en iç tabakasının yumurtalık ya da başka organlarda anormal şekilde yer alması denilen endometriozis durumlarının kist oluşturabileceğine işaret etti.

Yumurtalık kistlerinin birçok rahatsızlığa neden olduğuna dikkati çeken Kavasoğlu şöyle devam etti: "Kistlerin başlıca belirtileri arasında karında ağrı, dolgunluk hissi, şişkinlik, adet düzensizliği, lekelenme, idrar yolu şikayetleri, göğüslerde hassasiyet, ağrılı bağırsak hareketleri ve kabızlık yer alıyor. Özellikle şiddetli ve keskin karın ağrısı, ateş, kusma, baygınlık hissi, hızlı solunum gibi durumlarda acil tıbbi müdahale gerekiyor".