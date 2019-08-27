Menopoz ilaçları meme kanserini tetikler mi, erken menopoz riskini düşürmek için ne yapmak gerekir?

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Veysel Şal, erken menopoz dönemi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

KADINLARIN YÜZDE 1'İ ERKEN MENOPOZA GİRİYOR

Ortalama 1 yıl adet görmeyen bir kadın menopoz döneminde olarak kabul edilmektedir. Kadınların %1’i erken menopoza girmektedir. Menopoz için önemli risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ailesel yani genetik faktördür. Eğer bir kadının annesi ya da 1. derece akrabaları geç menopoza girmişse o kadın da geç menopoza girmek için bir adaydır. Bunun dışında doğum sayısı, zayıflık derecesi, yüksek rakımda yaşamak ve sigara gibi risk faktörleri de bulunmaktadır.

ERKEN MENOPOZUN ETKİLERİ DAHA YÜKSEK

Menopoz döneminde yumurtalıkların salgıladığı östrojen hormonu bitmektedir. Yumurtalıklarda östrojen hormonu üretimi durduğunda ateş basması görülür, kemik erimeleri başlar, ciltte, genital bölgede ve idrar yapılan dış bölgede kuruluk yaşanır. Tüm bunlar ortalama 10-15 yıl erken yaşandığı zaman etkileri daha dramatik olmaktadır. Kişide ciddi kemik erimeleri, cilt kuruluğu, kuruluk sebebiyle ağrılı cinsel ilişki gibi şikayetler daha fazla hissedilmektedir. Bir kadına erken menopoz teşhisi konulursa 50 yaşına kadar doğal süreci taklit edecek ilaçlar verilmektedir. İlaç tedavisine başlanmadan önce mamografi çekilir, herhangi başka bir sistemik hastalığı olup olmadığı sorgulanır ve biyokimyasal testler istenir. Tüm bunlar sonucunda bir risk analizi yapılır ve hastaya ilaç tedavisine başlanır.