KADIN

Menopoz ilaçları meme kanserini tetikler mi, erken menopoz riskini düşürmek için ne yapmak gerekir?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 27.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Menopoz bir kadının adetten kesilmesi olarak tanımlanıyor. Ülkemizde ortalama menopoz yaşı 48-49 olarak kabul ediliyor. Erken menopoz ise 40 yaşından önce adetin kesilmesi anlamına geliyor. Menopozun toplumda fazla bilinmemesi bu sürecin kadınlar arasında endişe verici bir dönemin başlangıcı olarak anılmasına yol açıyor.

Menopoz ilaçları meme kanserini tetikler mi, erken menopoz riskini düşürmek için ne yapmak gerekir?

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Veysel Şal, erken menopoz dönemi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

KADINLARIN YÜZDE 1'İ ERKEN MENOPOZA GİRİYOR

Ortalama 1 yıl adet görmeyen bir kadın menopoz döneminde olarak kabul edilmektedir. Kadınların %1’i erken menopoza girmektedir. Menopoz için önemli risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ailesel yani genetik faktördür. Eğer bir kadının annesi ya da 1. derece akrabaları geç menopoza girmişse o kadın da geç menopoza girmek için bir adaydır. Bunun dışında doğum sayısı, zayıflık derecesi, yüksek rakımda yaşamak ve sigara gibi risk faktörleri de bulunmaktadır.

ERKEN MENOPOZUN ETKİLERİ DAHA YÜKSEK

Menopoz döneminde yumurtalıkların salgıladığı östrojen hormonu bitmektedir. Yumurtalıklarda östrojen hormonu üretimi durduğunda ateş basması görülür, kemik erimeleri başlar, ciltte, genital bölgede ve idrar yapılan dış bölgede kuruluk yaşanır. Tüm bunlar ortalama 10-15 yıl erken yaşandığı zaman etkileri daha dramatik olmaktadır. Kişide ciddi kemik erimeleri, cilt kuruluğu, kuruluk sebebiyle ağrılı cinsel ilişki gibi şikayetler daha fazla hissedilmektedir. Bir kadına erken menopoz teşhisi konulursa 50 yaşına kadar doğal süreci taklit edecek ilaçlar verilmektedir. İlaç tedavisine başlanmadan önce mamografi çekilir, herhangi başka bir sistemik hastalığı olup olmadığı sorgulanır ve biyokimyasal testler istenir. Tüm bunlar sonucunda bir risk analizi yapılır ve hastaya ilaç tedavisine başlanır.

MENOPOZ İLAÇLARI MEME KANSERİ TETİKLEMİYOR

Toplumda menopoz ilaçlarının meme kanseri riskini artırdığına dair yanlış bir önyargı bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan ilaçlar çok düşük dozlardadır. Geçmişte kullanılan ilaçların neredeyse 3-5/1 dozuna kadar inmiştir. Bu nedenle risk artışı yok denecek kadar azdır. İstatiksel olarak da çok düşük oranlardadır. Bu nedenle hastanın yaşam kalitesi için ve kemik erimesinin ilerlemesini önlemek için erken menopoz hastalarına mutlaka tedaviyi 50 yaşına kadar tamamlamaları önerilmektedir. Hatta 50 yaşını geçmiş ve ilaç tedavisine devam eden hastalar da bulunmaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!

Erken menopozdan risk faktörlerine dikkat ederek korunmak bir noktaya kadar etkili olsa da genel itibariyle menopoz ve menopoz yaşı çok müdahale edilebilir bir süreç değildir. Bunun en büyük sebebi menopozun birçok faktörden oluşmasıdır. Buna karşın annesi 40 yaşında menopoza giren bir kadının kendisi de mutlaka erken menopoza girecek anlamına gelmemektedir. Sadece genetik risk artışı söz konusudur.

Erken menopoz riskini düşürmek için dikkat edilebilecek faktörler şöyle sıralanmaktadır:

  • Doğurganlık önemli bir etkendir. Çok doğum yapmak menopoz sürecini ciddi oranda ertelemektedir.
  • Beslenme ve yaşam tarzına dikkat edilmelidir. Özellikle hareketsiz yaşam tarzı erken menopoz riskini yükseltmektedir.
  • Sigara kullanımı erken menopozda önemli bir etkendir.
  • Çok zayıf ya da çok kilolu olmak önemlidir. Çok zayıf kadınlarda daha az yağ dokusu ve östrojen bulunması erken menopoz riskini yükseltmektedir. Bunun yanında obezite de menopoz riskini yükselten önemli faktörler arasındadır.
  • Çevre kirliliği, radyasyona maruziyet ve yüksek rakımda yaşamak da erken menopoz risk faktörleri arasında yer almaktadır.
  • Tüm bunlara karşın düzenli doğum kontrol hapı kullanmanın menopoz dönemini ertelemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
İlk gece korkusunu yenmenin yolu...İlk gece korkusunu yenmenin yolu...
Miyom kadınların yüzde 20’sinde görülüyorMiyom kadınların yüzde 20’sinde görülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken menopoz kadın sağlığı

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Aleyna Tilki kardeşinin doğum gününde coştu!

Aleyna Tilki kardeşinin doğum gününde coştu!

Düğün gününde tırnaklarını temizlemeyen damat şaşkına çevirdi! 'Düğünden önce duş almamış bile olabilir'

Düğün gününde tırnaklarını temizlemeyen damat şaşkına çevirdi! 'Düğünden önce duş almamış bile olabilir'

Doğduktan sonra el ele tutuşan ikizler viral oldu

Doğduktan sonra el ele tutuşan ikizler viral oldu

Arıların ürettiği propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci

Arıların ürettiği propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci

Vücut çatlakları kadınların psikolojisini bozuyor

Vücut çatlakları kadınların psikolojisini bozuyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Regl kanınızın rengi böyleyse dikkat!

Regl kanınızın rengi böyleyse dikkat!

Ciddi hastalık belirtisi olabilir

Ciddi hastalık belirtisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vajinismus tedavisini ertelemeyin bahaneler üretmeyin

İlk gece korkusunu yenmenin yolu...

Miyom kadınların yüzde 20’sinde görülüyor

Miyom kadınların yüzde 20’sinde görülüyor

Büyük göğüs kadınlarda hem psikolojik sorunlara hem de fiziksel sıkıntılara neden oluyor

Büyük göğüs hem fiziksel sıkıntıya yol açıyor hem de...

Orgazm olan kadınlar daha çabuk hamile kalıyor

Orgazm olan kadınlar daha çabuk hamile kalıyor

Fazla kilo robotik cerrahi yöntemine engel mi?

Fazla kilo robotik cerrahi yöntemine engel mi?

Varislerden ağrısız, ameliyatsız kurtulmak mümkün

Varislerden ağrısız, ameliyatsız kurtulmak mümkün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.