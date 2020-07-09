Menopoz : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Adet kanamaları kadın vücudunu denge ve düzene soktuğu için ortadan kalkması birçok sorunu beraberinde getirir. Kadınlar genelde bu dönemde agresif tavırlar sergilerler. Tek sebebi değişen hormonlardır. Menopoz Nedir? Kadınların belli bir yaşa geldikten sonra yumurtalıkların işlevlerinin yitirmesi ile adet kanamalarının sona erdiği dönem olarak tanımlanır. Bu teşhisi koyabilmek için kadınların bir sene boyunca hiç adet görmemiş olması gerekir. Ancak tanı koyulurken başka bir neden ile adetin kesilmesi durumu ortada olmaması gerekir. Örneğin; gebelik, emzirme dönemi gibi. Latin bir kelime olan mens ay anlamına gelir. İngilizce'de durma anlamı taşıyan pause kelimesi ile birleşerek kanamaların durmasını ifade eder. Menopoz Çeşitleri Nelerdir? Doğal menopoz: Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın olması gereken zamanda kendi kendine adet döneminin bitmesidir. Bir ilaç ya da ameliyat etkisinden söz edilemez.

Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın olması gereken zamanda kendi kendine adet döneminin bitmesidir. Bir ilaç ya da ameliyat etkisinden söz edilemez. Cerrahi menopoz: Ameliyat ile yumurtalıkların alınması durumunda ortaya çıkar. Yumurtalıklar alındığında doğal olarak gelişen belirtiler yaşanır. Tedavisi ve belirtileri benzerdir. Sadece rahmi alınan kadının bu döneme girdiği tam olarak söylenemez ve belirtileri yaşanmaz.

Ameliyat ile yumurtalıkların alınması durumunda ortaya çıkar. Yumurtalıklar alındığında doğal olarak gelişen belirtiler yaşanır. Tedavisi ve belirtileri benzerdir. Sadece rahmi alınan kadının bu döneme girdiği tam olarak söylenemez ve belirtileri yaşanmaz. İndüklenmiş menopoz: Ağır ilaçlar kullanımı sonucu oluşur. Örneğin; kemoterapi ve radyoterapi gibi. Bu ilaçlar nedeniyle yumurtalıklar büyük hasar görür.

Ağır ilaçlar kullanımı sonucu oluşur. Örneğin; kemoterapi ve radyoterapi gibi. Bu ilaçlar nedeniyle yumurtalıklar büyük hasar görür. Erken menopoz: 40 yaşına gelmeden adet döneminin bitmesidir. 40 yaşındaki kadınların %1'inde görülür. Erken menopoz belirtileri normal belirtiler ile aynıdır.

40 yaşına gelmeden adet döneminin bitmesidir. 40 yaşındaki kadınların %1'inde görülür. Erken menopoz belirtileri normal belirtiler ile aynıdır. Perimenopoz: Kanamaların kesilmesi dönemi olarak adlandırılır. Terleme, ateş basması, çarpıntı gibi belirtiler bu dönemde yoğun olarak gözlenir. Menopoz Nedenleri Nedir? Erken menopoza girmeye pek çok etmen birlikte neden olmuş olabilir. Yumurta hücrelerinin hızlı bir şekilde yok olmasının nedenleri aşağıdakiler gibidir: 1. Otoimmun rahatsızlıklar Otoimmun hastalıklar bağışıklık sisteminin yarattığı sorunlardır. Bu hastalıkların sebebi tam olarak bilinmez. İnsan vücudunun kendi organlarını yabancı bir doku sanarak onlara saldırması sonucu oluşur. Bu nedenle organlara zarar görür. Eğer vücut bu saldırma işlemini yumurtalıklara yaparsa menopoz başlangıcına neden olur. Daha erken bir saldırı söz konusu olursa kadında erken menopoz görülür.

2. Yumurtalıkların alınması Hamilelik sonrası yumurtalıkların alınması sonucu menopoz görülebilir. Başka bir sebeple yumurtalıkların zarar görmesi sonucuyla da belirtiler oluşabilir. 3. Kanser sonrası tedaviler Radyoterapi ve kemoterapi gibi ağır ilaçların alındığı kanser tedavisinde kadın adet kanamasından kesilir. Bu ilaçların yan etkisi tüm vücuda etki ettiği için yumurtalıklar da etkilenir. 4. Aile geçmişi Aile bireylerinde ya da annesinde adet kanamasının erken kesilmesi gibi bir durum söz konusu olan kadınların erken menopoza girme olasılığı yüksektir. Bu nedenle ailedeki kadınların hangi yaşta menopoza girdiği önemli bir olgudur. Fakat tek sebep bu olarak gösterilemez. 5. Kromozom bozuklukları Bazı kromozom bozuklukları yumurtaların erken yaşta tükenmesine sebep olabilir. Bu bozukluklar; frajil x sendromu ya da turner sendromu gibidir. 6. Yaşam tarzı Kötü yaşam tarzına sahip olmak kadınsal hormonları kötü yönden etkiler. Örneğin; sigara içmek, alkol tüketmek gibi. Menopozu doğrudan etkileyen bir faktör olmasa da hızlandırıcı bir neden olarak görülebilir. 7. Beslenme düzeni Kötü yaşam tarzıyla birlikte, sağlıksız ve düzensiz beslenmek yumurtalıkları olumsuz yönden etkiler. Bu sebepten ötürü kadınlar vücudun ihtiyacı olan besinleri düzenli olarak almaya özen göstermelidirler. Ayrıca vejetaryan olan kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir.

8. Stres Stres, ruhsal ve bedensel olarak birçok soruna yol açar. Çoğu hastalığın sebebi olarak görülür. Aşırı ve ani stres altında kalan kadınlarda görülme riski daha yüksektir. Aynı aşırı stresin depresyona dönüşmesi bu süreci hızlandırır. Menopoz Belirtileri Nedir? Menopoz, genellikle 45 yaşını geçkin kadınların karşılaştığı bir durumdur. Kanamalarından kesilmesinden itibaren 1-2 yıl içerisinde vücutta birtakım değişiklikler meydana gelmeye başlar. En sık görülen belirtileri; ateş basması, terleme, sinirlenmedir. 1. Adet kanamasında görülen değişimler Menopoz döneminin yaklaştığını belirten en büyük değişim adet kanamalarında görülür. Bu sürece premenopozal dönem adı verilir. Görülen adet süresinde ve kanamasında değişimlere rastlanır. Bu sorunlar genellikle 45 yaşından sonra başlar. İki adet arası dönem gittikçe daha da uzar. Kanama miktarı azalır ve adet kanaması çok kısa sürer. 2. Ateş basması, terleme gibi belirtiler Adet döneminin bitmesine yakın kadınlarda terleme, ateş basması, çarpıntı ve daralma gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu belirtilere vazomotor belirtiler denir. Boyun ve yüzde bulunan damarların genişlemesi ile birlikte bu sorun yaşanır. Bu döneme girecek ya da giren kadınların %70-80'inde görülür.

Yüz, el ve kol bölgelerinde daha çok sıcak basması durumu yaşanır. Vücudun üst bölgesinde bir anda terleme, titreme, daralma, kızarma gibi belirtiler başlar. Bu his gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Ortalama 3-5 dakika görülür. Bu süreden sonra vücut normale döner. Adet kesilmesinden 1-2 yıl önce belirtiler baş gösterir. En fazla 5 yıl olmak üzere devam eder. Çok az bir kısımda 10 yıla kadar sürebilir. 3. Psikolojik belirtiler Hormonal dengelerin bozulması ile birlikte kadın psikolojisi de olumsuz olarak etkilenir. Sinirli olma hali,

Uyku düzeninin bozulması, uyuyamama,

Depresyona girme,

Kaygı bozukluğu,

Duygu değişimleri yaşanması ve aşırı duygusallık,

Çok kolay ağlama,

Unutkanlık,

Konsantre olamama,

Dikkat kaybı gibi sorunlar yaşanmaya başlar. 4. Üreme organlarında meydana gelen değişimler Vajinada kuruluk hissi,

Vajinanın kayganlığını kaybetmesi,

Cinsel isteğin azalması,

Cinsel birleşme esnasında ağrı hissetme,

Zevk almama,

İdrar kaçırmanın artması,

Gece boyunca çok sık idrara çıkma. 5. Diğer değişimler Aşağıda sayacağımız belirtiler daha çok uzun yıllar geçtikten sonra oluşan belirtilerdir. Memelerde küçülme, yağ dokusu kaybı ve sarkma,

Memelerin uçlarında küçülme,

Vajina dudaklarının ve klitorisin küçülmesi,

Derinin kuruması ve kırışıklıkların artması,

Vücudun bazı bölgelerinde kılların azalmasıyla beraber bacak ve kol tüylerinde artma,

Sesin kalınlaşması,

Kemik erimesi başlaması,

Kemik erimesine bağlı boyda kısalma, kamburluk ve eklemlerde ağrı,

Hormonal dalgalanmalara bağlı olarak kolesterol ve kalp hastalıklarının artması,

Daha hızlı kilo alma,

Vücutta yağ dağılımının değişmesi,

Şeker hastalığına yakalanma riskinin artması gibi belirtiler görülür. Menopoz Nasıl Anlaşılır? Öncelikle kadın premenopoz dönemine girer. Bu dönemde adet düzensizlikleri, kanamada azalma gibi belirtiler başlar. Adet düzensizliklerinin görülme nedeni yumurtalık hormonlarının aşamalı olarak azalmasıdır. Bu dönemde hamile kalma olasılığı oldukça azdır. Adet kanamalarının azalmasıyla kandaki FSH hormonu artmaya başlar. Süreci en net kanıtlayan sonuç bu hormondur. Yükselmesinin nedeni inhibin adında başka bir hormonun azalmasıdır. Yumurta hücrelerinin azalması ile birlikte inhibin hormonunda azalmalar meydana gelir, bu da beyinden algılanan FSH adlı hormonun artmasına neden olur. Tanı koyma sürecinde östrojen değerinin önemi çok fazla yoktur. Çünkü tam anlamıyla bu döneme girildiğini kanıtlamaz. Hatta östrojen değerleri normal seviyede bile olabilir. 12 ay boyunca hiç adet olmayan kadına teşhis konur.

Tanı koyarken bazen belirtilerin çok bir önemi yoktur. Başka bir hastalık nedeni ile de adet gecikmesi veya düzensizliği yaşanabilir. Bu tanıyı koyacak tek kişi doktordur. Özellikle 40 yaşını geçmiş kadınlarda adet gecikmesi yaşandığında büyük sorunlar oluşur. Eğer böyle şüpheleriniz varsa en kısa zamanda muayene olmanız gerekir. Kadın hastalıkları bölümlerinden randevu alarak tedaviye başlayabilirsiniz. Menopoz Tedavisi Nasıl Yapılır? Yapılan muayene ve tahliller sonucu menopoz dönemine girildiğine dair kesin bir tanı konursa kan tahlilleri, mamografi, smcar tahlili, BMD filmi gibi yöntemler ile detaylı bir incelemeye girilir. Eğer tahliller sonucu kemik erimesi gibi bir şüphe varsa buna uygun ilaçlar ile tedaviye başlanır. Yılda en az 1 kere olmak üzere doktora gitmek gerekir. Menopozu önleyecek bir tedavi yöntemi olmasa da etkileri azaltılabilir. İlk yıllarda kadınlarda menopoz sonrası kanama meydana gelebilir. Bu şüphelenecek bir durum değildir. Zamanla kanamalar biter. Ancak ilerleyen zamanda kanamalar devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Hamile kalmak bu süreçte çok zordur. Ancak imkansız değildir. Çocuk sahibi olmak istemeyen kadınların her ihtimale karşı korunmaya devam ederek cinsel ilişkiye girmesi gerekir. 1. Hormon tedavisi Bu dönemde yaşanan sıcak basması ve terleme gibi sorunların tedavisinde östrojen en etkili tedavi yöntemidir. Yapılan testlerin sonuçlarına göre doktor tarafından uygun görülürse bu tedaviye başlanır. Östrojen eksikliğinin neden olduğu en büyük sorun kemik erimesidir. Bu nedenle kemik erimelerinin önüne geçmek için özellikle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Son adet görülmesinden sonra 5 yıl içinde uygulanmaya başlanması gerekir. Aşağıdaki durumlar hormon tedavisinin yapılmasında risk taşır: Kalp krizi geçirilmesi,

Daha önce yaşanmış inme,

Beyin ve damar tıkanıklığı,

Karaciğer rahatsızlıkları,

Östrojen ile ilerleyen tümör,

Yüksek tansiyon hastaları,

Safra kesesi rahatsızlıkları,

Şeker hastalığı,

Migren,

Epilepsi,

Miyom. 2. Vajinal östrojen Vajinada oluşan kuruluğun önüne geçmek için krem ya da ilaç kullanılabilir. Vajinaya doğrudan uygulanır. Bu sayede vajina bölgesinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilir. 3. Antidepresan Bu dönemde kadınlar yoğun stres ve sinir hali ile savaşır. Antidepresanlar sayesinde sıcak basması, çarpıntı ve terleme sorunları ortadan kalkabilir. Duygusal dalgalanmaları en aza indirir.