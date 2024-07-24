Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları çıkışı! Detaylar belli oldu... Hangi hayvanlara ötanazi yapılacak?

Buna göre, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötanazi yapılabilecek.