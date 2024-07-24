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Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları çıkışı! Detaylar belli oldu... Hangi hayvanlara ötanazi yapılacak?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.07.2024 10:29
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı son günlerin sıcak gündemi hayvan düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 4 milyon başıboş köpek olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'de köpek popülasyonu kontrol edilemedi." ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı öte yandan, hangi hayvanların hangi şartlarda ötanazi yapılacağına yönelik kriterlerin belirlendiğini söyledi.

Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları çıkışı! Detaylar belli oldu... Hangi hayvanlara ötanazi yapılacak?

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon’unda kabul edildi. Gündemin sıcak konusuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklamalar geldi. Bakan Yumaklı, "Sokaktaki tüm hayvanların toplatılıp öldürülmesi doğru değil." dedi. Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

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Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı;

  • Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu.

  • 4 milyon başıboş köpek var, Türkiye'de köpek popülasyonu kontrol edilemedi. Çözüm bu hayvanların sokaklardan çekilmesi.

  • Hangi hayvanların hangi şartlarda ötenazi yapılacağına yönelik kriterler belirlendi. Bu kanunda buna atıf yapıldı. Buradaki sorun köpeklerin sahipsiz olmaları.

  • Ötenazi kelimesi ortaya çıkar çıkmaz olmayan bir şeyi tekrar ettiler. Sokaktaki tüm hayvanların toplatılıp öldürülmesi doğru değil.

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  • Hangi hayvanların hangi şartlarda ötanazi yapılacağına yönelik kriterler belirlendi. Sorun sokaklarda sahipsiz köpeklerin olması sorunudur, toplumsal hayatı etkilemektedir. Bunun çözümü bu hayvanların sokaktan çekilmesidir. Tehlike arz edene veteriner onayıyla ötanazi uygulanır. Şehirlerimizde, sokaklarımızda başıboş köpek olmayacak. 'Yerinde yaşat...' Sorun zaten o. Hükümetimiz bu konuda kararlı, Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek.

  • 'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme. Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon. Sokaklarda toplumsal hayatı etkileyecek bu husus çözülecek.

"ÖTANAZİ" KELİMESİNİN ÇIKARILMASI

  • Muhalefet ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

  • 17 maddelik teklifte en fazla tepki çeken başlık sokak hayvanlarına yönelik "ötanazi" uygulamasının yer aldığı 5'inci maddeydi. Söz konusu maddede yer alan "ötanazi" ifadesi komisyon görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarılmıştı.

  • Bunun yerine, 2010 yılında yasalaşan ve "ötanazi" kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu Maddesi'nin 3. Fıkrası'na atıf yapılmıştı.

ÖTANAZİ ŞARTLARI

  • Atıf yapılan maddede, ötanazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı açıkça belirtiliyor.

  • Buna göre, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötanazi yapılabilecek.

  • Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekimin gözetiminde gerçekleştirilecek.Teklifle ayrıca "yakala-kısırlaştır-sal" metodu "Yakala-Kısırlaştır-Tut/Sahiplendir" olarak değiştiriliyor.Buna göre, hayvan bakımevlerine alınan köpekler rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak.

  • Bunun için belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakım evleri kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak. Belediyeler söz konusu barınakları oluşturmak amacıyla kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak.

BELEDİYELERE CEZA VERİLEBİLECEK

  • Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca hayvanı sokağa bırakanlara 60 bin lira, topladıkları hayvanları başka ilçe sınırlarına bırakanlara ise 50 bin lira para cezası verilecek.

  • Teklifle, evcil hayvanlara yönelik dijital kimliklendirme süresi de uzatılıyor. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.
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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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