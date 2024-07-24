Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları çıkışı! Detaylar belli oldu... Hangi hayvanlara ötanazi yapılacak?

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon’unda kabul edildi. Gündemin sıcak konusuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklamalar geldi. Bakan Yumaklı, "Sokaktaki tüm hayvanların toplatılıp öldürülmesi doğru değil." dedi. Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.
Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı;
Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu.
4 milyon başıboş köpek var, Türkiye'de köpek popülasyonu kontrol edilemedi. Çözüm bu hayvanların sokaklardan çekilmesi.
Hangi hayvanların hangi şartlarda ötenazi yapılacağına yönelik kriterler belirlendi. Bu kanunda buna atıf yapıldı. Buradaki sorun köpeklerin sahipsiz olmaları.
Hangi hayvanların hangi şartlarda ötanazi yapılacağına yönelik kriterler belirlendi. Sorun sokaklarda sahipsiz köpeklerin olması sorunudur, toplumsal hayatı etkilemektedir. Bunun çözümü bu hayvanların sokaktan çekilmesidir. Tehlike arz edene veteriner onayıyla ötanazi uygulanır. Şehirlerimizde, sokaklarımızda başıboş köpek olmayacak. 'Yerinde yaşat...' Sorun zaten o. Hükümetimiz bu konuda kararlı, Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek.
Muhalefet ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
17 maddelik teklifte en fazla tepki çeken başlık sokak hayvanlarına yönelik "ötanazi" uygulamasının yer aldığı 5'inci maddeydi. Söz konusu maddede yer alan "ötanazi" ifadesi komisyon görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarılmıştı.
Atıf yapılan maddede, ötanazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı açıkça belirtiliyor.
Buna göre, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötanazi yapılabilecek.
Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekimin gözetiminde gerçekleştirilecek.Teklifle ayrıca "yakala-kısırlaştır-sal" metodu "Yakala-Kısırlaştır-Tut/Sahiplendir" olarak değiştiriliyor.Buna göre, hayvan bakımevlerine alınan köpekler rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak.
Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca hayvanı sokağa bırakanlara 60 bin lira, topladıkları hayvanları başka ilçe sınırlarına bırakanlara ise 50 bin lira para cezası verilecek.