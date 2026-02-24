KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Menopoz sandı karnından 30 santimetrelik tümör çıktı!

Ankara’da yaşayan Gönül Şahin Mezkit’in karın bölgesindeki şişlik ve baskı şikayetiyle gittiği hastanede, nadir görülen ve yaklaşık 30 santimetreye ulaşan dev bir tümör tespit edildi. Beş saat süren operasyonla tek parça halinde çıkarılan kitle sonrası Mezkit, "Hayata yeniden başladım” dedi.

Menopoz sandı karnından 30 santimetrelik tümör çıktı!
Gökçen Kökden

Gönül Şahin Mezkit, geçen yıl eylül ayında karın şişliği, pelvik bölgede baskı hissi ve son dönemde artan mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Mezkit'in karın içinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan dev pararektal kitle (nadiren görülen kanser tümörü) tespit edildi.

'ERKEN TANI, HAYAT KURTARIR'

Menopoz sandı karnından 30 santimetrelik tümör çıktı! 1

Gönül Şahin Mezkit, sürekli spor yapan, pilates yapan ve sağlıklı yaşayan biri olduğunu söyleyerek, "Karnımdaki şişliği menopoz sandım, spor yapıyorum diye kendimi sağlıklı kabul ettim. Pelvik ve mesane kısmında baskılanma beni rahatsız ediyordu. Eylül ayında hastaneye başvurduğumda, karın içerisine yerleşmiş büyük bir kitlenin var olduğunu söylediler. Ameliyatın büyük bir ameliyat olacağını ve uzun süreceğini, ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinin de olabileceğini söylediler. Doktorlarım 'bu kitle vücuttan dışarıya çıksaydı seni kurtaramazdık' dedi. Erken tanı gerçekten hayat kurtarır. Tekrar yeniden hayata döndüm. Yeniden bir hayat bahşedildi bana aslında. O gün hayata yeniden doğdum gibi oldu. Çok şükür diyorum şu anda" dedi.

'NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK'

Menopoz sandı karnından 30 santimetrelik tümör çıktı! 2

Doç. Dr. Alp Yıldız, kolon kanseri ve rektum kanserinin, farkındalığın çok arttığı kanserler olduğunu belirterek, "Karın içi tümörlerde olay biraz daha farklı seyrediyor. Semptom çok fazla görülmüyor. Kabızlık şikayeti çok ciddi bir şikayet. Hastaların bunu önemsemesi gerektiğini söylüyoruz. Hastamızda rektumun yan tarafında, pararektal bir kitle vardı. Normalde nadir görülen bir hastalık. Ama bu hastalığın en büyük sıkıntısı semptom vermemesi. Semptom vermediği için de haliyle doktora ulaşması daha geç oluyor. Hastada karın içinde yaklaşık 30-35 santimetre çapına yakın büyük bir kitle şeklinde kendini gösteriyor. Bu küçük bir haldeyken, yani 5-6 santim ise çok fazla sorun yaratmazken, 20-25 santimlerin üzerine çıktığı zaman ciddi anlamda hastada sorun teşkil ediyor" diye konuştu.

'TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILMASI ÖNEMLİYDİ'

Multidisipliner bir operasyon yaptıklarını vurgulayan Doç. Dr. Yıldız, "Sadece ülkemizde değil, dünyada da tanısı zor oluyor bu tümörlerin. Bu tümörler karın içinde yerleşiyorlar, pararektal alanda içinde sıvı ya da kistik dediğimiz yapı olabildiği gibi katı yapılar da olabiliyor. Biz genelde bunlarda biyopsi önermiyoruz. Çünkü biyopsinin yer almadığı durumlardan biri pararektal kitleler. Bu önemsenmeyip de bu kitlenin metastaz, nadir olsa da yapabilme durumu ya da sinirlere bası yapma durumundan dolayı oluşabilecek olumsuzlukları yaşayabilirdi. Bunlar aslında 'kanser' diye geçiyor. Biz hastamızı sağ salim bu illetten kurtararak hayata döndürdüğümüz için son derece mutluyuz. Kitleyi yekpare, tek parça halinde çıkardık. 30-35 santimlik kitleyi hiç bölüp parçalamadan çıkardık. İçindeki yapının karın içine yayılma ihtimali ve bunun tek parça çıkarılması en önemlisiydi. Erken tanı hayat kurtarır. Hastamızı sağ salim taburculuk aşamasına getirdik. Bizler de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşı sıksa suyunu çıkaran 5 burç belli oldu!Taşı sıksa suyunu çıkaran 5 burç belli oldu!
Güzellik salonunda işlem yaptırdı: Gözünde kalıcı hasar oluştu!Güzellik salonunda işlem yaptırdı: Gözünde kalıcı hasar oluştu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tümör sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.