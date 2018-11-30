Menstrual kap temizliğine dikkat! Tampon kadar tehlikeli olabilir

Son yıllarda popülerliği artan menstrual kaplar, sağlıklı ve ekolojik bir seçenek olarak tampon ve pedlere alternatif oluşturuyor. Ancak temizliğe dikkat edilmediğinde, menstrual kaplar da ped ve tampon kadar tehlikeli olabilir.

Tek kullanımlık hijyenik ürünler olarak kabul edilen ped ve tamponlar, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyorlar. Pedler uzun süreli kullanımda bölgenin havasız ve nemli kalmasına neden olduğu için alerjiden bakteri oluşumuna pek çok soruna neden olabilirken, çevreye verdiği zarar bakımından da tehlikeli kabul ediliyor. Tamponlar ise, vajinanın dokusuna zarar verebiliyor ve nadiren görülse de ölümcül sonuçları olabildiği için tehlikeli olan Toksik Şok Sendromu’na (TSS) neden olabiliyor.

Menstrual kaplar, uzun süreli kullanım için üretilmiş olsalar da, diğer alternatiflere göre en sağlıklı ürünlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni yapılan bir araştırma, menstrual kapların da Toksik Şok Sendromu’na neden olabileceğini ortaya koydu.

Applied and Environmental Microbiology dergisinde Nisan 2018’de yayınlanan bir araştırma, Toksik Şok Sendromu’na neden olan bir bakterinin menstrual kap kullanımında da ortaya çıkabileceği sonucuna ulaştı.