KADIN

Menstrual kap temizliğine dikkat! Tampon kadar tehlikeli olabilir

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 30.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Adet döneminde kullanılan hijyen ürünleri deyince yıllardır aklımıza ped ve tampondan başka bir ürün gelmiyordu. Neyse ki son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan menstrual kaplar hem ekolojik, hem de sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Türkiye’de hala her markette satılacak kadar yaygınlaşmış olmasa da, internet üzerinden ürüne ulaşan ve ped/tampon kullanımından tamamen vazgeçen kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Menstrual kap temizliğine dikkat! Tampon kadar tehlikeli olabilir

Son yıllarda popülerliği artan menstrual kaplar, sağlıklı ve ekolojik bir seçenek olarak tampon ve pedlere alternatif oluşturuyor. Ancak temizliğe dikkat edilmediğinde, menstrual kaplar da ped ve tampon kadar tehlikeli olabilir.

Tek kullanımlık hijyenik ürünler olarak kabul edilen ped ve tamponlar, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyorlar. Pedler uzun süreli kullanımda bölgenin havasız ve nemli kalmasına neden olduğu için alerjiden bakteri oluşumuna pek çok soruna neden olabilirken, çevreye verdiği zarar bakımından da tehlikeli kabul ediliyor. Tamponlar ise, vajinanın dokusuna zarar verebiliyor ve nadiren görülse de ölümcül sonuçları olabildiği için tehlikeli olan Toksik Şok Sendromu’na (TSS) neden olabiliyor.

Menstrual kaplar, uzun süreli kullanım için üretilmiş olsalar da, diğer alternatiflere göre en sağlıklı ürünlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni yapılan bir araştırma, menstrual kapların da Toksik Şok Sendromu’na neden olabileceğini ortaya koydu.

Applied and Environmental Microbiology dergisinde Nisan 2018’de yayınlanan bir araştırma, Toksik Şok Sendromu’na neden olan bir bakterinin menstrual kap kullanımında da ortaya çıkabileceği sonucuna ulaştı.

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Lyon-Fransa’da gerçekleştirilen araştırmada, 15 farklı tampon ve menstrual kabın üretiminde kullanılan materyaller analiz edildi ve hangi içeriğin Toksik Şok Sendromu’na sebep olan bakterinin üremesine neden olduğu araştırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, menstrual kap yerleştirilirken hazneye aniden dolan havanın staphylococcus aureus adlı bakterinin üremesine sebep olabileceği ortaya çıktı. Bundan kaçınmak için doğru boy ve yumuşaklıkta menstrual kap seçiminin oldukça önemli olduğu ifade edildi.

Ayrıca menstrual kaplar, her ilk kullanımdan önce kaynatılarak dezenfekte edilse de, günlük kullanımda boşaltıldıktan sonra musluk suyu ile yıkanıp tekrar hazneye yerleştirildiğinde, musluk suyunda bulunabilecek bakteriler sayesinde zararlı sonuçlara neden olabilir.

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Araştırmacılar, menstrual kap kullanımında bakteri üretiminden kaçınmak için bunlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor:

Mutlaka vajinal kanalınıza uygun ebatta ve yumuşaklıkta bir menstrual kap kullanın. Kabı takarken içeriye hava dolduğunu hissediyorsanız, muhtemelen gereğinden büyük veya sert bir kap kullanıyorsunuzdur. Bu yüzden daha küçük ve yumuşak bir model tercih etmeniz öneriliyor.

Kanamanız başladığında kabı ilk kez kullanmadan önce mutlaka uygun bir tencere içerisinde beş dakika kadar kaynatın, temiz bir havlu ile kurulayın ve öyle yerleştirin.

Boşalttıktan sonra kabı temizlerken içme suyu kullanın, eğer temiz su kullanamayacağınız bir yerde değiştirecekseniz yanınızda dezenfekte edilmiş yedek bir kap bulundurun.

Kanamanız bittikten sonra kabı bir sonraki kullanıma kadar saklamak için kaldırmadan önce, tekrar dezenfekte edin.

KAYNAK: HABERTÜRK

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Anahtar Kelimeler:
kadın sağlığı Menstrual kap temizliği

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