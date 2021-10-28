KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Menstural pnömotoraksı nedir, belirtileri nelerdir? İşte tedavisi

Menstural pnömotoraksı nedir, belirtileri nelerdir? İşte tedavisi

28.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menstural pnömotoraksı belirtileri ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özkan Demirhan, adet dönemi öncesi ya da sonrasında göğüs ağrısı meydana geliyorsa mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi gerektiğini söyledi. Göğüs ağrısına eşlik eden öksürük, nefes darlığı ve balgamdan kan gelme gibi şikayetlerin dikkate alınmasını söyleyen Demirhan, Menstural pnömotoraksı tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Menstural pnömotoraksı nedir, belirtileri nelerdir? İşte tedavisi

Adet öncesi ve adet döneminde bazı solunum şikayetleri görülmesi durumunda Menstural Pnömotoraks’tan şüphe edilmesi gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Endometriozis Rahim içini kaplayan endometrial dokunun rahim dışında bulunması durumuna denir. Göğüs kafesi içinde endometrial dokunun bulunmasına Torasik Endometriozis Sendromu (TES) denir. Bunun nedenlerinden en önemlisinin de mensturasyonun geriye doğru kaçarak endometrial dokunun karın boşluğuna geçişi ve oradan göğüs boşluğuna geçmesidir” dedi.

ADETTEN 3 GÜN ÖNCE VEYA 3 GÜN SONRA OLUŞAN BELİRTİLERE DİKKAT!

Genç kadınlarda belirti verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Torasik Endometirozis Sendromunu adetten 3 gün önce veya 3 gün sonra tipik göğüs ağrısı, omuz ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgamdan kan gelmesi gibi şikayetler ile kendini gösterir. Eşlik eden pnömotoraks genellikle sağ taraftadır ve periyodik olarak tekrarlar.” Şeklinde konuştu. Tanı aşamasına da değinen Demirhan PA Akciğer grafisi, akciğer tomografisi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve bronkoskopi yöntemlerini kullandıklarını belirtti.

“MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ”

Menstural pnömotoraksın (Katamenial Pnömotoraks) mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalık olduğunu belirten Demirhan, medikal tedavi planlamasının Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından yapıldığını cerrahi tedavinin ise göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özkan Demirhan cerrahi yöntemlerle ilgili bilgi vererek, ”Hasta TES ile ilgili semptomlarla başvurduğunda, hem torasik hem de pelvik bölgeyi tedavi etmek için multidisipliner bir cerrahi tedavi planı yapılmalı. Bu yaklaşım, bir jinekolojik cerrah tarafından yapılan laparoskopi ile endometriozise aşina olan bir göğüs cerrahı tarafından yapılan torakoskopi (VATS) işlemi eş zamanlı yapılmalıdır.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genital bölgede bozukluk, kadınların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyorGenital bölgede bozukluk, kadınların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Dikkat! Cinsel yolla bulaşıyorDikkat! Cinsel yolla bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

Var Mısın Yok Musun yıldızını bir de şimdi görün!

Var Mısın Yok Musun yıldızını bir de şimdi görün!

"Sonbaharda cildinizi koruyun”

"Sonbaharda cildinizi koruyun”

Dikkat! Cinsel yolla bulaşıyor

Dikkat! Cinsel yolla bulaşıyor

İşte badem gözlere sahip olmanın adım adım yolları

İşte badem gözlere sahip olmanın adım adım yolları

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demet Özdemir'in ikili takımı gibi kombin önerileri

Demet Özdemir'in ikili takımı gibi kombin önerileri

Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli ürünler

Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli ürünler

Alina Boz'un 25.800 TL'lik eteğinin hesaplı alternatifleri

Alina Boz'un 25.800 TL'lik eteğinin hesaplı alternatifleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.