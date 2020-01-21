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  4. Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (2)

Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

'ELİNİ SIKMADIĞINIZ İNSAN, SİZİN DEĞİLDİR' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyareti kapsamında, Demre ve Finike'nin ardından Kumluca'ya geçti.

'ELİNİ SIKMADIĞINIZ İNSAN, SİZİN DEĞİLDİR'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyareti kapsamında, Demre ve Finike'nin ardından Kumluca'ya geçti. Akşener'i Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık ve partililer karşıladı. Davul ve zurna çalınarak, çiçeklerle karşılanan Akşener'e, zeytin ve zeytinyağı hediye edildi. Akşener, konuşmasında, "Vatandaşımızla hemhal oluyoruz. Elini sıkmadığınız insan, sizin değildir. Kapısını çalmadığınız kimse, sizin değildir. Ayağınızı basmadığınız yer, sizin değildir. Onun için hepimiz bunu yapacağız. Bütün ağaları burada sandalyenin üstüne çıkıp, size benim gibi hitap etmek mecburiyetinde bırakacağım inşallah. Onun için geziyoruz. Haziran sonuna kadar da Güneydoğu dahil bütün büyükşehirleri, ilçeleri tek tek dolaşacağız" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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