Meral Akşener'den '128 milyar dolar' çıkışı: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, salgın konusunda ilk günden beri tüm uyarıları yaptıklarını bildirdi. Bilim insanlarıyla, alan uzmanlarıyla çalışıp önerilerde bulunduklarını belirten Akşener, "İstedik ki, milletimiz iktidarın beceriksiz ellerinde, bari bu konuda hırpalanmasın. Ancak maalesef, bilim ne derse desin, tıp ne derse desin, Sayın Erdoğan, o meşhur cahil inadıyla, bildiğini okumaya devam etti. Vatandaşlarımıza 'maske' ve 'mesafe' dedi, kendisi, lebalep kongreler düzenleyip, Covid elçiliğine soyundu. Bilim '15 gün tam kapanma' dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim '28 gün kapanma şart' dedi, kendisi oralı bile olmadı. En son geçen hafta, yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada. Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor" diye konuştu.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Akşener, Türkiye'de sürekli birilerinin ve bir şeylerin kaybolduğunu belirterek, "Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp, gri pasaportla yurt dışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. Ülkemizde sürekli birileri ve bir şeyler kayboluyor. Bir zamanlar var olanlar birer birer kayboluyor. Bazı unutulmaması gereken şeyler iktidarın yapay gündemleriyle, kaybolup gidiyor. Bu sırada olan da milletimize oluyor. Buna izin vermeyeceğiz. Milletimizin dertlerinin, yapay gündemlere kurban edilmesine, izin vermeyeceğiz. AK Parti iktidarının, ülkemize kaybettirdiklerini unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.