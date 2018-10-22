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Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 22:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, 29 Ekim Resepsiyonu'nun İstanbul'da yapılacak olmasına tepki geldi. 'Devlet korsan gösteri yapmaz' diyen Akşener, İYİ Partili vekillerle birlikte 1. Meclis'e gideceğini açıkladı.

Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 29 Ekim Resepsiyonu'nun İstanbul'da açılacak olan Yeni Havalimanı'nda yapılmasını eleştirdi.

Akşener paylaşımında, "#29Ekim artık "Cumhuriyet Bayramı" değil de, 3. Havalimanının açılış töreni mi? Bu nasıl bitmeyen bir Cumhuriyet düşmanlığıdır; bu ne ciddiyetsizliktir! Otogarı da yenileyin de, 23 Nisan'ı da orada kutlarsınız. Size o yakışır!"

Cumhuriyet resepsiyonunu Başkent'te değil, İstanbul'da yapacakmış. Beyler, devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz! Ben 40 Milletvekilimle 29 Ekim saat 14.00'te başkentimiz Ankara'da, 1. Meclis'te olacağım. #29EkimdeBirinciMeclisteyiz" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti 29 Ekim Resepsiyonu

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