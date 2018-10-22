Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 29 Ekim Resepsiyonu'nun İstanbul'da açılacak olan Yeni Havalimanı'nda yapılmasını eleştirdi.
Akşener paylaşımında, "#29Ekim artık "Cumhuriyet Bayramı" değil de, 3. Havalimanının açılış töreni mi? Bu nasıl bitmeyen bir Cumhuriyet düşmanlığıdır; bu ne ciddiyetsizliktir! Otogarı da yenileyin de, 23 Nisan'ı da orada kutlarsınız. Size o yakışır!"
#29Ekim artık "Cumhuriyet Bayramı" değil de, 3. Havalimanının açılış töreni mi?— Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Ekim 2018
Bu nasıl bitmeyen bir Cumhuriyet düşmanlığıdır; bu ne ciddiyetsizliktir!
Otogarı da yenileyin de, 23 Nisan'ı da orada kutlarsınız.
Size o yakışır!
Cumhuriyet resepsiyonunu Başkent'te değil, İstanbul'da yapacakmış. Beyler, devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz! Ben 40 Milletvekilimle 29 Ekim saat 14.00'te başkentimiz Ankara'da, 1. Meclis'te olacağım. #29EkimdeBirinciMeclisteyiz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet resepsiyonunu Başkent’te değil, İstanbul'da yapacakmış.— Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Ekim 2018
Beyler, devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz!
Ben 40 Milletvekilimle 29 Ekim saat 14.00’te başkentimiz Ankara’da, 1. Meclis’te olacağım. #29EkimdeBirinciMeclisteyiz
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