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Meral Akşener'den canlı yayında dikkat çeken sözler! Ersan Şen ile ilgili soruya bu yanıtı verdi

07.03.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışması sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o gün ve sonrasında yaşananları anlattı. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söylemişti. Şen, Akşener'in kendisini aradığını ve görüşme yapacaklarını aktarmıştı. Akşener katıldığı canlı yayında Şen ile ilgili soruya "Ben kendisinin fikirlerini almak istedim" yanıtını verdi.

Meral Akşener'den canlı yayında dikkat çeken sözler! Ersan Şen ile ilgili soruya bu yanıtı verdi

Millet İttifakı'nda 12'inci toplantı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını ifade etmişti. Akşener'in bu sözleri 'masayı dağıttı' yorumlarına neden oldu. Akşener'in açıklamaları sonrasında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında programında yaşananları değerlendirmişti. Şen, İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söylemişti. Bu gelişme sonrasında Şen, Akşener'in kendisini aradığını ve görüşme yapacaklarını aktarmıştı. Sosyal medyada İYİ Parti'nin adayının Şen'in olup olmayacağı gündem olmuştu.

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Daha sonra yapılan görüşme trafiği sonrasında Akşener, pazartesi günü adayın açıklanacağı toplantıya katılmış ve sonrasında yapılan açıklamada adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Meral Akşener siyaset gündemini değerlendiriyor! Meral Akşener siyaset gündemini değerlendiriyor!

AKŞENER'DEN ERSAN ŞEN SORUSUNA YANIT

Akşener, siyasetin gündemini bir anda değiştiren çıkışı ve sonrasında yaşananları Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'ya anlattı. Altaylı'nın hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in adaylığıyla ilgili soruya Akşener şu yanıtı verdi:

"Ersan Bey'i çok severim, huzurunuzda aracılığınızda teşekkür ederim. Kendisini evimde ağırlamak isterim. En fazla taş atıldığı zaman kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Ben hacca gitmiş insanım. O gün Ersan hoca, sizin kanalınızda bizimle ilgili çok kolay değildi o sözleri söyleyebilmek. Benim için çok kolay değildi o sözleri söylemek. Ben kendisinin fikirlerini almak istedim, konuşacaktım kendisiyle. Çok insan tarafından saygınlığı olan hocamız. Evimde yemekte ağırlayıp fikirlerinden faydalanacağım."

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Meral Akşener siyaset gündemini değerlendiriyor!Meral Akşener siyaset gündemini değerlendiriyor!
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