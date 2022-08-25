HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

25.08.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. İşte olayın detayları...

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti.

7be9865741afc109b29d8f2096f7b961

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi. Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.

25d19c6fdca2015d938e66f127c2bba4

Meral Akşener cadde üzerindeki esnafı ziyaretini bitirdikten sonra Arnavutköy Sazlıbosna'daki bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile buluştu.

88ec13a42fa97b6c6cf6fcd453de5d76

Meral Akşener “Eğer bugün karşınızda İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak size hitap edebiliyorsam, buradaki bu seçmenlere borçluyum. Milletvekilliğimin üzerine İçişleri Bakanı oldum. Sonra ilerleyen süreç ve karşınızdayım. Kanal İstanbul sebebiyle derdi olan bir beldedeyiz. Benim şahıs olarak da İYİ Parti Genel Başkanı olarak da üzerime düşen bir görev var; sizlerin söylediklerinizin peşinden gitmek ve sizin istediklerinizi yerine getirilmesini sağlamak" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!
Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Meral Akşener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

LGBT çiftin 'bebeğimiz oldu' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

LGBT çiftin 'bebeğimiz oldu' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!

Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!

Yeni gelinin batıl inancına köylüden tepki!

Yeni gelinin batıl inancına köylüden tepki!

İlginizi Çekebilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

İşini duyan şaşırıyor! ''Bu iş için fazla güzelsin''

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.