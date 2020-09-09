HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı

Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için markanın en teknolojik modellerinden biri olan Mercedes Benz A200d 2020 versiyonunu inceledik.

Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı

Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Mercedes Benz A200d teknik özellikleri ve Mercedes Benz A200d 2020 fiyat listesi oldukça etkileyici…

MERCEDES- BENZ A200d ÖZELLİKLERİ ve FİYATI

Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için 2020 Mercedes Benz A200d fiyat listesine ve Mercedes A200d özelliklerine baktık. Yeni Mercedes A200d hakkında aradığınız bilgiler burada….

MERCEDES A200d HAKKINDA

Alman otomobil devi Mercedes’in son dönemde çıkardığı en teknoloji odaklı modeller arasında gösterilen Mercedes A200d, otomobil meraklılarının ilgisini çekiyor. 2020 Mercedes A200d ile marka, daha genç bir kitleyi hedefliyor. Mercedes A200d Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor ama yakında bu konudaki bilgiler de daha net olacak. Bakalım yeni Mercedes A200d nasıl?

Mercedes Benz A200d

MERCEDES- BENZ A200d TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

Mercedes Benz A200d özellikleri ya da Mercedes Benz A200d fiyatı değerlendirildiğinde ilk ve en önemli kriterlerden biri kesinlikle motor özellikleridir. Peki, Mercedes Benz A200d motor özellikleri nasıl mı? Tek tek bakalım…

MERCEDES- BENZ A200d MOTOR ÖZELLİKLERİ

  • Motor: Turbo ve dizel motor
  • Silindir ve Subap: 4/16
  • Motorun Partikül Filtresi: Zincir
  • Çap / Stork: 82,0 ve 92,3mm
  • Motor Silindir Hacmi: 1590cc
  • Motorun Maksimum Güç Verisi: 110kW/ 150 HP 3400-4400 d/d.
  • Motor Maksimum Tork Verisi: 320 Nm, 1400-3200 d/d
  • Önde: McPherson, çapraz bağlantılar, stabilizatör / arkada: çok kollu aks/ stabilziatör / adaptif amörtisörler
  • Sol ve Sağ Dönüş Çapı 11,2 / 11,2 m
  • Frenler önde: hava kanallı ve delikli disk / arkada: dolu disk ABS fren sistemi.

Mercedes Benz A200d özellikleri

MERCEDES- BENZ A200d BAGAJ HACMİ ve MERCEDES- BENZ A200d BOYUTLARI

Bir otomobilin boyutlarını öğrenmek önemlidir. Çünkü otomobilin boyutları onun hakkında çok şey söyler. Uzun bir karoser dönüş çapının daralması ve manevra kabiliyetinin zorlaşması anlamına gelirken geniş ön iz açıklığı aracın içinde geniş yaşam alanı bulacağınız anlamına gelebilir. Bakalım Mercedes Benz A200d bagaj hacmi ve boyutları nasıl?

  • Uzunluk: 4419 mm
  • Dingil Mesafesi: 2729 mm
  • Genişlik: 1796 mm
  • Ön İz Açıklığı: 1567 mm
  • Yükseklik: 1440 mm
    Mercedes Benz A200d Bagaj Hacmi: 355 litre. Mercedes Benz A200d bagajı koltukları yatırınca 1185 litre alan açılıyor.
    Tavan Taşıma Kapasitesi: 75 kg

MERCEDES- BENZ A200d PERFORMANS VERİLERİ

Mercedes A200d ne kadar hızlı? Dizel Mercedes A200d hızlanma verilerine hemen bakalım:

  • 0-50km/s Hızlanma: 8,7 sn
  • 0-100km/s Hızlanma: 7,6 sn
  • 0-150km/s Hızlanma: 16,8 sn
  • Maksimum Hız: 220 km/s

MERCEDES- BENZ A200d FİYAT LİSTESİ

Mercedes A200d Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak güncel Mercedes A Serisi fiyat listesi şöyle:

  • Yeni A 180 Sedan fiyatı 371.588 TL
  • Yeni A 200 Sedan fiyatı 436.275 TL
  • Yeni A 180 d Sedan fiyatı 384.525 TL
  • Yeni A 180 d Sedan fiyatı 452.025 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri
Pasta cila nasıl yapılır?Pasta cila nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Türk futbolunun acı günü... Kansere yenik düştü!
Türk futbolunun acı günü... Kansere yenik düştü!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!
2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri
2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri
Apple iPhone 12'nin tanıtım tarihini açıkladı!
Apple açıkladı: Yeni iPhone'lar bu tarihte tanıtılacak!
Aston Martin DBX Türkiye'de! İşte Aston Martin DBX'in Türkiye fiyatı
İngiliz markanın ilk SUV otomobili Türkiye'de!
Apple duyuru yapmadı, #AppleEvent gündem oldu!
Apple duyuru yapmadı, Twitter'daki etiket gündem oldu!
Elon Musk'a önemli görev: Türksat 5A uydusunu SpaceX fırlatacak!
Türkiye'nin yeni uydusunu ünlü şirket fırlatacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.