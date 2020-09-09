Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı nasıl? 2020 Mercedes Benz A200d teknik özellikleri ve Mercedes Benz A200d 2020 fiyat listesi oldukça etkileyici…

MERCEDES- BENZ A200d ÖZELLİKLERİ ve FİYATI

Mercedes Benz A200d özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için 2020 Mercedes Benz A200d fiyat listesine ve Mercedes A200d özelliklerine baktık. Yeni Mercedes A200d hakkında aradığınız bilgiler burada….

MERCEDES A200d HAKKINDA

Alman otomobil devi Mercedes’in son dönemde çıkardığı en teknoloji odaklı modeller arasında gösterilen Mercedes A200d, otomobil meraklılarının ilgisini çekiyor. 2020 Mercedes A200d ile marka, daha genç bir kitleyi hedefliyor. Mercedes A200d Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor ama yakında bu konudaki bilgiler de daha net olacak. Bakalım yeni Mercedes A200d nasıl?

MERCEDES- BENZ A200d TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

Mercedes Benz A200d özellikleri ya da Mercedes Benz A200d fiyatı değerlendirildiğinde ilk ve en önemli kriterlerden biri kesinlikle motor özellikleridir. Peki, Mercedes Benz A200d motor özellikleri nasıl mı? Tek tek bakalım…

MERCEDES- BENZ A200d MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor: Turbo ve dizel motor

Silindir ve Subap: 4/16

Motorun Partikül Filtresi: Zincir

Çap / Stork: 82,0 ve 92,3mm

Motor Silindir Hacmi: 1590cc

Motorun Maksimum Güç Verisi: 110kW/ 150 HP 3400-4400 d/d.

Motor Maksimum Tork Verisi: 320 Nm, 1400-3200 d/d

Önde: McPherson, çapraz bağlantılar, stabilizatör / arkada: çok kollu aks/ stabilziatör / adaptif amörtisörler

Sol ve Sağ Dönüş Çapı 11,2 / 11,2 m

Frenler önde: hava kanallı ve delikli disk / arkada: dolu disk ABS fren sistemi.

MERCEDES- BENZ A200d BAGAJ HACMİ ve MERCEDES- BENZ A200d BOYUTLARI

Bir otomobilin boyutlarını öğrenmek önemlidir. Çünkü otomobilin boyutları onun hakkında çok şey söyler. Uzun bir karoser dönüş çapının daralması ve manevra kabiliyetinin zorlaşması anlamına gelirken geniş ön iz açıklığı aracın içinde geniş yaşam alanı bulacağınız anlamına gelebilir. Bakalım Mercedes Benz A200d bagaj hacmi ve boyutları nasıl?