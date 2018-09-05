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Mercedes-Benz yüzde yüz elektrikli modeli EQC'yi tanıttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz'in yüzde yüz elektrikli modeli EQC, İsveç'in başkenti Stockholm'de tanıtıldı.

Alman otomotiv devi Mercedes 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkarttığı EQ markasının ilk meyvesi olan yüzde yüz elektrikli SUV modeli EQC'yi tanıttı.

Mercedes 'yeni bir çağın başlangıcı' olacak otomobilini tanıttı

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Şirketin CEO'su Dieter Zetsche tanıtımda yaptığı konuşmasında, "Yeni bir çağın başlangıcı" açıklamasını yaptı.
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3 yıllık çalışma ve binlerce kilometrelik testlerden geçirilen araç 402 beygir güç 700 Nm tork üreten çift elektrikli motora sahip.
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EQC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 45 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.
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Dört tekerlektren çekiş sistemine sahip olan araç 0'dan 100'e 5.1 saniyede ulaşıyor.
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Fiyatıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmayan EQC'nin üretimi 2019 yılında Almanya ve Çin'de yapılacak.
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EQC'nin elektrikli araçların en büyük pazarı konumunda olan Norveç'ten 2 binin üzerinde sipariş aldığı belirtiliyor.
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Tesla geçtiğimiz sene Norveç'te 8 bin 500 araç satışı gerçekleştirmişti.
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EQC Elektrikli Otomobil mercedes benz

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