Mercedes-Benz yüzde yüz elektrikli modeli EQC'yi tanıttı

Alman otomotiv devi Mercedes 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkarttığı EQ markasının ilk meyvesi olan yüzde yüz elektrikli SUV modeli EQC'yi tanıttı.

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Şirketin CEO'su Dieter Zetsche tanıtımda yaptığı konuşmasında, "Yeni bir çağın başlangıcı" açıklamasını yaptı.