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  4. Mercek operasyonlarında yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan 'organize suç örgütleri' mesajı

Mercek operasyonlarında yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan 'organize suç örgütleri' mesajı

07.11.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 66 ilde Mercek operasyonları düzenlendi. Operasyonda 715 kişi gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya paylaşımına "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız" notunu düştü.

Bakan Yerlikaya operasyona dair şu bilgiyi aktardı:

“66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.”


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya ruhsatsız silah

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