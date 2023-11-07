Mercek operasyonlarında yüzlerce kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan 'organize suç örgütleri' mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya paylaşımına "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız" notunu düştü.
Bakan Yerlikaya operasyona dair şu bilgiyi aktardı:
“66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.”
6️⃣6️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2023
????5️⃣2️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
????3️⃣5️⃣ Kurusıkı Tabanca,
????1️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
????5️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.
????7️⃣1️⃣5️⃣ Şüpheli Şahıs Gözaltına… pic.twitter.com/xCql0GVmFg