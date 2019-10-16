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Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

EDİRNE (AA) - Meriç Köprüsü'nün restorasyonu bitirildi.

Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu, temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.

Trafiğe kapatılan 4 asırlık tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası ağustos ayı sonunda Meriç Nehri üzerindeki Meriç (Mecidiye) Köprüsü'nde çalışmalara geçilmişti.

1842 yılında 31'inci Osmanlı Padişahı 1'inci Abdülmecit zamanında yapımına başlanan ve 1847'de tamamlanan Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık 1,5 ayda sona erdi.

Çimento kullanılmadan tamamlanan çalışmalarda, köprülerin inşa edildikleri dönemdekine uygun kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı.

Çalışmalarda tarihi köprülerin zemin taşları değiştirildi.

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Edirne Meriç Restore

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