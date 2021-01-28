Merkel, 1 Şubat’ta aşı zirvesi düzenleyecek

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkedeki Kovid-19 aşı krizine çözüm bulmak amacı ile 1 Şubat’ta aşı zirvesi düzenleyeceği açıklandı.

Düzenlenecek zirvede, ülkede yetersiz olan Kovid-19 aşı miktarının çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Almanya'da uygulanan sert tedbirler sonucunda Ekim ayından itibaren ilk kez 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık pozitif vaka sayısı 100'ün altına düşmüştü. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise yaptığı açıklamada, aşı yetersizliği nedeniyle, halkı zor haftaların beklediğini ve bu sürenin 10 haftayı bulacağını belirtmişti. (İHA)

