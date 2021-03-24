Merkel 'benim hatam' dedi, geri adım attı!

Merkel, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 22 Mart Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, Paskalya Bayramı'na ilişkin alınan kararları durdurduğunu söyledi.

Bu kararların, salgının üçüncü dalgasında iyi niyetle alındığını belirten Merkel, Paskalya Bayramı kapsamında alınan tatil kararını "hata" olarak nitelendirdi.

Merkel, bu kararın alınmasında iyi sebepleri olduğunu ancak kısa sürede uygulanmayacağını kaydetti.

"BU BENİM HATAMDI"

"Bu hata, benim hatamdı." diyen Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini belirtti.

Merkel, kararların uygulanmayacağına ilişkin bugün eyalet başbakanlarını ve Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarını bilgilendirdiğini ifade ederek "Bir hatayı hata olarak söylemek ve özellikle vaktinde düzeltmek lazım. Aynı zamanda bu sürecin belirsizliğe neden olduğunu da biliyorum. Bundan dolayı üzgünüm ve halktan özür diliyorum." dedi.

Kovid-19’un mutasyon türlerinden dolayı üçüncü dalganın içinde bulunulduğunu vurgulayan Merkel, “Koronavirüsün daha ölümcül ve daha bulaşıcı mutasyonları ile üçüncü dalgayı, davranışlarıyla yavaşlatmaya ve durdurmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.