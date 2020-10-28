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Merkel ülkeyi yeniden kapatmayı planlıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm restoran ve barları 4 Kasım'dan itibaren kapatma konusunda eyalet başkanlarının bugün anlaşmalarını istiyor.

Merkel ülkeyi yeniden kapatmayı planlıyor!

Reuters'ın gördüğü taslak karara göre, Merkel okulları ve kreşleri ise açık tutmayı hedefliyor.

Yeni kısıtlamalar çerçevesinde insanlar sadece kendi hanehalkı ile ya da tek bir başka hanehalkı ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı
belirtiliyor ancak bununla ilgili başka detay verilmiyor.

Kararda tüm bölgelerde katlanarak artan vakalar nedeniyle yerel sağlık yetkililerinin bulaşma vakalarının izini sürmekte zorlandığı; Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için insanlar arasındaki etkileşimi önemli ölçüde azaltmak gerektiği yer aldı.

Almanya'nın 16 eyaletinin liderleri bugün ilerleyen saatlerde yapılacak telekonferansta taslak üzerinde anlaşmaları halinde, spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları kapatılacak.

Mağazalar, hijyen önlemlerini almaları ve müşteri sayısını sınırlandırmaları halinde açık kalabilecek ancak restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Taslağa göre federal hükümet, kapanmalardan etkilenecek işletmelere finansal destek vermek istiyor.

Almanya, krizin ilk aşamasında koronavirüs bulaşma oranını pek çok ülkeye kıyasla daha düşük tutabildiği için takdir ediliyordu ancak şu an vakalarda beklenenden çok daha hızlı bir artışla karşı karşıya kaldı.

Almanya, dün günlük 11,409 vaka bildirirken, toplam sayı 449,275'e ulaştı.

Eğer anlaşmaya varılırsa, önlemler Kasım sonuna kadar ülke genelinde uygulanacak. Liderler uygulamadan iki hafta sonra düzenlemenin devamının gerekip gerekmediğine karar vermek için biraraya gelecek.

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