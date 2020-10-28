Merkel ülkeyi yeniden kapatmayı planlıyor!

Reuters'ın gördüğü taslak karara göre, Merkel okulları ve kreşleri ise açık tutmayı hedefliyor.

Yeni kısıtlamalar çerçevesinde insanlar sadece kendi hanehalkı ile ya da tek bir başka hanehalkı ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı

belirtiliyor ancak bununla ilgili başka detay verilmiyor.

Kararda tüm bölgelerde katlanarak artan vakalar nedeniyle yerel sağlık yetkililerinin bulaşma vakalarının izini sürmekte zorlandığı; Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için insanlar arasındaki etkileşimi önemli ölçüde azaltmak gerektiği yer aldı.

Almanya'nın 16 eyaletinin liderleri bugün ilerleyen saatlerde yapılacak telekonferansta taslak üzerinde anlaşmaları halinde, spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları kapatılacak.

Mağazalar, hijyen önlemlerini almaları ve müşteri sayısını sınırlandırmaları halinde açık kalabilecek ancak restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Taslağa göre federal hükümet, kapanmalardan etkilenecek işletmelere finansal destek vermek istiyor.