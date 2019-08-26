HABER

Merkel ve Trump G7 Zirvesi’nde İran’ı görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 Zirvesi’nde, İran ve ticari konuları görüştü.Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi’nin üçüncü gününde liderler ikili temaslarını sürdürüyor.

Merkel ve Trump G7 Zirvesi’nde İran’ı görüştü

ABD Başkanı ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 Zirvesi’nde, İran ve ticari konuları görüştü.
Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi’nin üçüncü gününde liderler ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump zirvedeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. İki lider görüşmede, ABD ve AB arasındaki ticaret müzakereleri, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ile İran’ı görüştü.
Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin ticaret anlaşması konusunda olabildiğince çabuk uzlaşma sağlanmasını istediklerini belirtti. "AB ve ABD hakkında mümkün olan en kısa sürede daha detaylı görüşmelerde bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Merkel, “Ticaretimizin yoğunlaşmasına büyük ilgi duyuyoruz. Çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Almanya, AB kapsamında bu konuda çok çalışıyor” dedi. Merkel, İran konusunda da Trump ile verimli görüşmelerde bulunduğunu ancak bu konuda hala uzun bir yol olduğunu ifade etti.
Trump da görüşmede, AB ile ticaret anlaşması konusuna değindiklerini ifade ederek, Washington’un Alman otomobil ihracatına tarife koymak zorunda kalmasını istemediğini söyledi.
G7 liderlerinin İran konusunda birlik olduklarını söyleyen Trump, "Hemen hemen bir sonuca vardık. Ancak, sonucun en büyük kısmı, Nükleer silahları sahip olamazlar” dedi.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Meral Akşener’den idam açıklaması: "Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım"Meral Akşener’den idam açıklaması: "Cumhurbaşkanı talimat verirse ben de imzalarım"
CHP heyetinden Arapgir ziyaretiCHP heyetinden Arapgir ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Erdoğan'dan net mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.