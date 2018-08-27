Merkel ve Trump telefonda görüştü

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.
Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.
"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.
Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.
ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu