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Merkel ve Trump telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 21:32 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmelerle özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Almanya Başbakan Angela Merkel telefon görüşmesi

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