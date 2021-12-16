Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'e düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirdi. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdü.

Reuters haber ajansının anketine göre de TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyordu.

Piyasaların bu yöndeki öngörüsü nedeniyle Dolar/TL kuru sabah saatlerinde yeniden rekor kırarak ilk kez 15'i aşmıştı.

Reuters'ın anketinde 2022 yılı sonu için faiz oranı tahmini sorulan sekiz ekonomistin yanıtlarının ortalaması ise yüzde 13 oldu.

TCMB, Eylül ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirmişti.

Son üç ayda enflasyondaki hızlı yükseliş ve Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybına rağmen faiz indirimleri sürmüştü.

18 Kasım'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 15 seviyesine indirilmişti.

Bu kararın ardından Dolar/TL kurundaki yükselişe Merkez Bankası dört kez müdahale etti. Ancak bu müdahalelere karşın kurdaki yükseliş sürdü.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 Aralık'ta yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 7 Aralık'ta Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz" demişti.

2 Aralık'ta Lütfi Elvan'ın istifa etmesinin ardından göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği sorusuna "Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" yanıtını vermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları Kasım ayında yıllık yüzde 21,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı, Kasım 2018'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Bugün 2022 yılı için asgari ücrette yapılacak zam oranı da açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" demişti.