HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'e düşürüldü

Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'e düşürüldü

16.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirdi. Faiz, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürüldü.

Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'e düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirdi. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdü.

Reuters haber ajansının anketine göre de TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyordu.

Piyasaların bu yöndeki öngörüsü nedeniyle Dolar/TL kuru sabah saatlerinde yeniden rekor kırarak ilk kez 15'i aşmıştı.

Reuters'ın anketinde 2022 yılı sonu için faiz oranı tahmini sorulan sekiz ekonomistin yanıtlarının ortalaması ise yüzde 13 oldu.

TCMB, Eylül ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirmişti.

Son üç ayda enflasyondaki hızlı yükseliş ve Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybına rağmen faiz indirimleri sürmüştü.

Banknotlar

18 Kasım'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 15 seviyesine indirilmişti.

Bu kararın ardından Dolar/TL kurundaki yükselişe Merkez Bankası dört kez müdahale etti. Ancak bu müdahalelere karşın kurdaki yükseliş sürdü.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 Aralık'ta yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 7 Aralık'ta Katar dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

2 Aralık'ta Lütfi Elvan'ın istifa etmesinin ardından göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği sorusuna "Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" yanıtını vermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları Kasım ayında yıllık yüzde 21,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı, Kasım 2018'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Bugün 2022 yılı için asgari ücrette yapılacak zam oranı da açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
İstanbul'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründüİstanbul'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusu...

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.