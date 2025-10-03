KADIN

Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu hayatımızı nasıl etkiler?

Astrolojik kavramlar arasında sıklıkla karşılaşılanlardan biri de retro kelimesidir. Retro bir gezegenin gökyüzünde geriye gidiyormuş gibi gözükmesidir. Bu durum aslında bir göz yanılgısıdır. Gezegenler hiçbir zaman rotasından şaşıp geri gitmezler. Fakat dünyadan bakıldığında öyle anlaşılır. Bu da astrolojide “yavaşlama, duraksama ve geçmişe dönme” anlamında yorumlanır. Peki, Merkür retrosu nedir?

Defne Vera Şahin

Astroloji alanında en çok konuşulan retrolardan biri Merkür Retrosudur. Merkür gezegeni iletişim, düşünme, teknoloji ve günlük işleri yöneten bir gezegen olarak yorumlanır. Merkür yılda 3 ya da 4 kez retroya girer ve bu süreç yaklaşık üç hafta kadar sürer. Bu dönemlerde iletişimde yanlış anlaşılmalar, teknolojik aletlerde arızalar, yolculuklar esnasında aksilikler yaşanabilir.

Birçok insan astrolojik kavramlarla ilgili araştırma yapmaktadır. Bu noktada Merkür retrosunun etkileri de en çok merak edilen konulardan biridir. Kişiler Merkür retrosunun hayatımıza etkisi ne olacak diye endişelenebilir ve buna göre hareket etmek isteyebilirler.

Merkür retrosu nedir?

Merkür retrosu ya da diğer adıyla Merkür gerilemesi gökyüzünde Merkür’ün geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesiyle ortaya çıkan bir astrolojik olaydır. Bilindiği üzere gezegenler rotalarını değiştirip geriye doğru gitmezler. Bu görüntü uzayın dünyadan izlenmesi sonucunda oluşur.

Dünya ve Merkür gezegenleri Güneş'in etrafında farklı hızlarla dönerler. Bu hız farkı Merkür’ün geriye doğru gidiyormuş gibi görünmesine yol açmaktadır. Merkür retrosu yılda birkaç kez yaşanır. Retro zamanlarında iletişim, planlar, teknoloji ve yolculuklar üzerinde çeşitli etkiler hissedilebilir. Kişiler retro dönemlerinde daha dikkatli olmak isterler.

Merkür retrosu hayatımızı nasıl etkiler?

Merkür retrosu sürecinde gezegenin enerjisi farklı bir şekilde çalışmaya başlar. Enerjinin değişimi iletişim ve düşünce süreçlerinde karışıklıklar yaratabilir.

Merkür iletişimi temsil eder. Bu nedenle gerilemeye girdiğinde konuşmalar, anlaşmalar ve kararlar beklendiği gibi ilerlemeyebilir.

Merkür retrosunun etkileri sıklıkla merak edilir. Bu dönemde en fazla görülen durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Kendimizi tam olarak ifade edememek
  • Karşımızdakini yanlış anlamak ya da yanlış anlaşılmak
  • Aceleyle yazılan mesajların ya da hızlı verilen cevapların sorun yaratması
  • İş ve sosyal ilişkilerde gereksiz tartışmaların çıkması

Merkür retrosunun etkisi sadece iletişimle sınırlı değildir. Teknolojik aksaklıklar da bu dönemde daha sık yaşanır. Örneğin:

  • Telefon, bilgisayar ya da internet bağlantısında sorunlar
  • E-postaların kaybolması veya geç ulaşması
  • Dosyaların silinmesi ya da bozulması
  • Elektronik cihazlarda beklenmedik arızalar

Merkür retrosu sürecinde iletişim konusunda dikkat olunması gerekir. Bununla beraber teknolojik aletlerde sorunlar görülebilir. Bu yüzden bu süreçte daha sabırlı olmak ve acele kararlar vermemek faydalı olacaktır.

