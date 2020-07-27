Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan özel bir firmaya ait otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada, 1 otobüs şoförü ile 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 kişi yaralandı.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: DHA-İHA

