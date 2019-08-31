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Mersin'de fuhuş operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen ’fuhuş’ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 2’si kadın 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışı gazetecilerin sordukları sorulara ilginç çıkışlar yapan A.K. isimli şüpheli, "Sıkıntı yok, korkumuzda yok. Doğru yolu buldum, her zaman buluyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında 'fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden' şahısların tespitine yönelik uzun süreli bir çalışma yürüttü.

56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar ve tespitler neticesinde Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 30 şahıs, fuhşa sürüklenen 11 kadın, kadınlara zorla fuhuş yaptıran, aracılık eden, yer temin eden 15 şahıs olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.

Fuhşa sürüklenen kadınlar ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 30 şahıs ile mağdur konumunda bulunan 5 kadın, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 6 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ayrıca yürütülen çalışmalar neticesinde Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi’nde faaliyet gösteren 8 otel, 1 bar ve masaj salonu denetlenerek, 30 bin 106 lira idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden F.N.K. ve S.N. isimli kadınlar ile A.Ç., A.Z., E.E., A.K., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R. isimli şahıslar tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'SIKINTI YOK! DOĞRU YOLU BULDUM'

Adliye çıkışı gazetecilerin sordukları sorulara ilginç çıkışlar yapan A.K. isimli şüpheli, "Sıkıntı yok, korkumuzda yok. Doğru yolu buldum, her zaman buluyorum" dedi.

(İHA)

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fuhuş mahkeme Mersin

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