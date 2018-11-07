Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler teknenin battığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. (AA)
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