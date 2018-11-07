HABER

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:32 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışması başlattığı bildirildi.

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler teknenin battığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. (AA)

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldıİYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanmasıVan'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli göçmen teknesi

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.