Mersin’de heyelan! Toprak altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji’nin ’kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar Erdemli ilçesinde heyelana yol açtı.

Çeşmeli Mahallesi’nde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Çökme sonrası ailenin 5 ferdi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in toprak altında kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekiplerince yapılan enkaz kaldırma çalışmasında Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı. (İHA-AA)

