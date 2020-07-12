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Mersin'de iğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Mersin’de küçük yaşlardan itibaren kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 55 yaşındaki babaları S.D.'den şikayetçi olan, 3 kız kardeş adalet çağrısı yaptı.

Mersin'de iğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

Cinsel taciz olayının, kardeşlerin ve diğer aile bireylerinin sohbeti sırasında ortaya çıktığı iddia edildi. Kız kardeşlerden H.G.’nin (34) yaşadıklarını anlatmasının ardından diğer kardeşler de cinsel tacize maruz kaldıklarını anlatınca aile büyük şok yaşadı. H.G. ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D., (28), öz babaları S.D.'nin 5-6 yaşlarından itibaren kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürüp, 10 Ocak’ta şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta gözaltına alınan emlakçı baba, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Davanın 14 Temmuz’da görülecek duruşması öncesi adalet çağrısı yapan kardeşler, babalarının tutuklanmasını istedi.

CİNSEL TACİZ 20 YAŞINA KADAR SÜRDÜ

Abla H.G., anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel tacizine maruz kaldıklarını ileri sürdü. Tacizin çocukluktan itibaren başladığını savunan H.G., şunları söyledi:

"6 yaşından 20 yaşına kadar cinsel tacize şiddete maruz kaldım. Yıllarca şiddet de uyguladı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz. Çocukluğumuzdan beri bu travmayı yaşıyoruz. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Mağdur olan başka akrabalar da var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Biz para pul istemiyoruz. O şahıs bize yaşattıklarının karşılığını bulsun istiyoruz. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kaybettiğimiz çocukluğumuzu geri verin bize. Lütfen sesimizi duyun” diye konuştu.

2 DEFA İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşadığı travma nedeniyle 2 kez intihara kalkıştığını ileri süren kız kardeşlerden S.D. (32), "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep koktum. İki defa intihar girişiminde bulundum. Çok büyük korkular yaşadık. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. O şahsın en ağır cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUZ

Kız kardeşlerden S.D. (28) ise, “Hayatımızın bu anı bile bu kadar zorken çocukluğumuzun nasıl geçtiğini tahmin etmek zor olmamalı. Çocukluğumuz bundan kat kat zor geçti. Hukuk mücadelesi veriyoruz ve sadece vicdanı olan insanlardan destek bekliyoruz. Bize bunları yaşatan şahsın tutuklu yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Ailenin avukatı Semra Kabasakal ise şunları söyledi:

“Çocuklar yıllarca babalarının işkence ve tacize maruz kalmış. Birbirlerine anlattıktan sonra olay ortaya çıkınca hukuk mücadelesine girişmişler. Biz her zaman çocuklarımızın yanında olacağız.”

(DHA)

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