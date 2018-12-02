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Mersin'de kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 18:46 | Son Güncelleme

Mersin'de lojistik firmasında çalışan bir kişi, boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı. Kadına ait bazı ceset parçaları mezarlıkta bulundu.

Mersin'de kan donduran vahşet! Öldürdü, cesedini...

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde oturan Mustafa E. (36), bankacı eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. Şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlattı. Çiftin evinde arama yapan ekipler, kan izlerine rastlayınca bir lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'yi gözaltına alındı.

BİR YAKINININ ÜZERİNE GÖMDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarından bazılarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda buldu. Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili bilgi vermezken, şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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Mersin vahşet cinayet ceset

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