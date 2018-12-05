Mersin'de sağanak alarmı! Okullar tatil edildi

Mersin'de, beklenen sağanak nedeniyle 6 Aralık Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06 Aralık 2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında, kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, beklenen sağanak nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 6 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacakları bildirildi.

(DHA)

