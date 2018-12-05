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Mersin'de sağanak alarmı! Okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada kamuda çalışan hamile ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacakları bildirildi.

Mersin'de sağanak alarmı! Okullar tatil edildi

Mersin'de, beklenen sağanak nedeniyle 6 Aralık Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06 Aralık 2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında, kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, beklenen sağanak nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 6 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacakları bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin sağanak yağış okullar tatil edildi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başka ülke şartlarında yaşasak kendimiz ne işe nede çocuklarımız 6 ay okula yolardık.
4 yıldır yapılan alt yapı çalışmaları sınava girecek Allah afetten korusun
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