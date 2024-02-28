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  4. Mersin'de yaşlı çift dehşeti yaşadı! Lise müdürü ve oğlu saldırdı

Mersin'de yaşlı çift dehşeti yaşadı! Lise müdürü ve oğlu saldırdı

28.02.2024 18:08
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Mersin'de otobüste yolculuk yapan lise müdürü İ.T. ile oğlu A.O.T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Baba ve oğlu, yaşlı çifte saldırıp darbetti. Baba tutuklanırken oğlu serbest bırakıldı.

Mersin'de yaşlı çift dehşeti yaşadı! Lise müdürü ve oğlu saldırdı

Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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YAŞLI ÇİFTE SALDIRDILAR

Tartışma sırasında önce A.O.T. ardından da baba İ.T., çifte saldırdı. R.P.'nin üzerine çıkan İ.T., onu darbetti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

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BABA TUTUKLANDI

Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, derbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İ.T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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