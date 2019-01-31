Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Rasim Şahin, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin'de hasar tespit çalışmaları başladı

Müdürlük ekipleriyle ortaklaşa hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirten Şahin, hasarın daha çok örtü altı sebze üretiminin yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Müdürlük ekipleriyle ortaklaşa hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirten Şahin, hasarın daha çok örtü altı sebze üretiminin yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Hortumun yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, bu sırada birçok domates ve muz serasının zarar gördüğünü bildiren Şahin, çiftçilerin yaralarını sarmak için planlama yaptıklarını kaydetti.

Yıldız da hasar tespiti için 5 ayrı ekip oluşturduklarını bildirdi.

Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç ise mahalledeki birçok tarım arazisinde tapu sorunu yaşandığını belirterek, "Yetkililerden isteğim, tapu sorununa bakmadan bu insanlara yardım yapılması." diye konuştu.

Üreticilerden Hafize Koca da hortumun oluştuğu sırada çocuklarının serada domates topladığını dile getirdi.