HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de bir evde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de bir evde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesinde 1 şahsın evinin bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Mersin’de bir evde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesinde 1 şahsın evinin bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Evde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 31 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram kubar esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Bu bölgelerde oturanlar dikkatBu bölgelerde oturanlar dikkat
Diyanet'ten 5 bin personel ilanıDiyanet'ten 5 bin personel ilanı
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Diğer Haberler
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı
Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca alev alev yandı
Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı
Albayrak ailesi korku dolu anlar yaşadı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü
Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti: Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklamışlar
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.