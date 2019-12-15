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Mersin'de domuz avında yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Mersin'de domuz avında yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Mersin'de domuz avında yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Ercan (28), Batısandal Mahallesi Yanıkhan mevkisinde bulunan evlerindeki bahçeye gelen domuzları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla bir grup arkadaşıyla ava çıktı.

Ercan, bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla karnından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ercan'ı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ercan, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan'ın cesedi, otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz avı Erdemli Mersin

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